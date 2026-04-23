Yrkesstolt CE-chaufför som söker extrajobb?
2026-04-23
Vill du ha ett varierat arbete där du får träffa nya människor varje dag? Vi söker nu pålitliga och ansvarstagande förare som vill förstärka vårt team vid behov.
Hos oss får du en seriös arbetsplats där vi gör saker på riktigt. Arbetet är omväxlande och innefattar allt från enkla direktlaster till distribution med flera stopp per dag. Vi erbjuder möjligheter till både fjärrkörning och lokal distribution.
Vem är du?
Vi letar efter dig som är en självgående och yrkesstolt förare. Du levererar i tid, med kvalitet - och med ett leende. För att trivas i rollen är du noggrann, punktlig och lösningsorienterad. Eftersom arbetet innebär mycket kundkontakt ser vi att du är en lagspelare med ett trevligt bemötande som trivs med att vara i rörelse.
Vi söker dig som:
Vill jobba extra och hoppa in vid behov (kanske är du pensionär, jobbar deltid på ett annat företag eller har en annan huvudsaklig sysselsättning idag).
Tar ansvar och kan planera ditt arbete självständigt.
Är flexibel och trivs med fysiskt arbete.
CE-körkort
Truckkort
YKB (Yrkeskompetensbevis)
ADR 1.3
Digitalt färdskrivarkort
Är det dig vi söker? Välkommen med din ansökan!
Vi utför bakgrundskontroll innan anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-23
E-post: gustav.jansson@selectiq.se Arbetsgivare Selectiq AB
(org.nr 559536-9447) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jönköping & Värnamo Jobbnummer
9871431