Yrkesstolt bygglärare till kriminalvårdsutbildning
Astar AB, Haparanda / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Haparanda Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Haparanda
2026-01-20
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Astar AB, Haparanda i Haparanda
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro?
Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad för människor i kriminalvården som är på väg mot ett nytt kapitel i livet.Publiceringsdatum2026-01-20Om företaget
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning, både kommunalt och inom arbetsmarknadsinsatser. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
I detta uppdrag bedriver vi byggutbildning inne i kriminalvården. Tillsammans med våra värderingar och en strukturerad pedagogik ger vi eleverna möjlighet att utveckla praktiska färdigheter inom bygg och träarbete - kunskaper som skapar hopp, arbetsidentitet och reella jobbchanser efter avtjänat straff.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som bygglärare inom kriminalvården undervisar du i både teoretiska och praktiska moment inom bygg- och träarbete. Du ger eleverna en trygg och strukturerad väg in i byggbranschen - med fokus på hantverksskicklighet, säkerhet och stolthet i yrkesrollen.
I tjänsten ingår bland annat:
Undervisning i kurser inom bygg, träarbete, verktygshantering och säkerhet
Planering och genomförande av lärarledda moment enligt branschens och Skolverkets krav
Elevadministration och uppföljning av progression
Samarbete med kriminalvårdens personal för att skapa en trygg, säker och motiverande lärmiljö
Att utveckla och anpassa undervisningsmaterial efter målgruppen
Kollegialt samarbete med andra lärare i regionen och nationellt inom Astar
Du arbetar inte ensam - du ingår i ett engagerat team som tillsammans skapar en utbildning att vara stolta över.
Vi söker dig som vill/kan hoppa in som vikarie kortare och längre perioder. Och som:
Är utbildad snickare/byggarbetare
Har minst två års erfarenhet från byggbranschen
Har goda kunskaper i svenska och kan kommunicera tydligt och pedagogiskt
Har förmågan att inspirera, motivera och skapa struktur
Trivs i en miljö med tydliga ramar och där samarbete med kriminalvårdens personal är en naturlig del av vardagen
Meriterande
Erfarenhet av undervisning eller handledning
Erfarenhet från kriminalvård, arbetsmarknadsutbildning eller andra särskilda målgrupper
Yrkeslärarexamen
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas
Ett värderingsstyrt sammanhang med yrkesstolthet, envishet och arbetsglädje i fokus
Kollegor som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
En chans att påverka människors liv på riktigt
Ett meningsfullt uppdrag där dina byggkunskaper blir en väg till framtidstro och en konkret andra chans för eleverna
Vill du vara med och göra skillnad?
Ansök redan idag och bli en del av Astar!
Vi behandlar ansökningar löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astar AB
(org.nr 556614-8093), http://astar.se
Tingshusgatan 10 (visa karta
)
953 37 HAPARANDA Arbetsplats
Astar AB, Haparanda Jobbnummer
9695611