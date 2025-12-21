Yrkeslärare till Vård och Omsorgsutbildning
Yrkeslärare till Vård och Omsorgs-utbildning
Vill du vara med och skapa yrkesstolthet, arbetsglädje och framtidstro? Hos Astar utbildar vi vuxna - på ett vuxet sätt. Vi är stolta över vårt uppdrag och söker nu dig som delar våra värderingar och vill göra skillnad.
Astar är en ledande aktör inom vuxenutbildning. Vår vision är att bidra till en stark och livskraftig arbetsmarknad. Vi erbjuder inte bara utbildning och jobb - vi skapar yrkesstolthet och arbetsglädje.
Under hösten har vi slagit upp portarna till vår nya arbetsmarknadsutbildning inom Vård och Omsorgsutbildning. Deltagarantalet växer och söker nu dig som vill vara med i teamet och arbeta med fokus på att hjälpa människor till nästa steg i karriären och livet. Lokalerna centralt i Örebro, på Skomaskinsgatan 2.
Våra värderingar
Yrkesstolthet - Vi är kunniga, erfarna och arbetar nära arbetsmarknaden. Vi använder resurser klokt och med respekt.
Envishet - Vi ger aldrig upp - varken på våra elever eller på oss själva. Vi tror på utveckling genom ansvar och höga förväntningar.
Arbetsglädje - Vi bygger goda relationer, är nyfikna, entusiastiska och välkomnande. Tillsammans skapar vi en arbetsplats att trivas på.
Om rollen
Som yrkeslärare kommer du att ansvara för och undervisa i både teoretiska och praktiska moment inom vård och omsorgsutbildningen. Tillsammans med teamet på plats i Örebro ska ni anskaffa praktikplatser och handleda elever under deras praktik. Du kommer också att arbeta med utveckling och anpassning av undervisningsmaterial med andra kollegor inom vårdutbildningarna runt i Sverige och vår kvalitet och utvecklingsavdelning.
Vi söker dig som har
minst ett (1) års erfarenhet på heltid av att ha undervisat i utbildning inom vård och omsorg inom senaste 6-årsperioden samt
är legitimerad lärare inom vård och omsorg.
Om du inte uppfyller ovanstående krav så ber vi dig att inte söka då detta är skallkrav som ställs på tjänsten.
Vi erbjuder
En arbetsplats där du får växa och utvecklas.
Ett team som stöttar varandra och firar framgångar tillsammans
Möjligheten att påverka människors liv på riktigt.
Vill du vara med och göra skillnad? Ansök idag och bli en del av Astar! Så ansöker du
