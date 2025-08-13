Yrkeslärare till fordonsprogrammet
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 36 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Ditt uppdrag
I rollen som fordonslärare undervisar och handleder du elever inom Fordons- och transportprogrammet, med särskilt fokus på personbilsteknik. Du deltar i planering, genomförande och uppföljning av undervisningen i nära samarbete med ditt arbetslag. Som mentor för en klass stöttar du eleverna i deras kunskapsutveckling. Du har även en viktig roll i att bygga och upprätthålla samarbeten med lokala företag för att säkerställa kvalitativa APL-platser.Publiceringsdatum2025-08-13Profil
• Legitimerad yrkeslärare inom Fordonsprogrammet, eller erfaren personbilsmekaniker med vilja att ta steget in i läraryrket.
• Dokumenterad branschvana, gärna med nätverk inom lokal fordonsindustri.
• Uttrycker engagemang, pedagogisk förmåga och genuint intresse för ungdomar.
• Meriterande: tidigare erfarenhet av gymnasieundervisning eller undervisning inom el-/hybridfordon.
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning på heltid, med start augusti 2025.
• En arbetsplats med starkt elevfokus och möjlighet att utveckla skolans fordonsprogram.
• Kompetensutveckling via AcadeMedia Academy och möjligheter till erfarenhetsutbyte inom hela koncernen.
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och andra personalförmåner. Så ansöker du
• Skicka CV, legitimation (om tillämpligt) och personligt brev senast 2025-08-09.
• Ansök via vår karriärsida på praktiska.se eller mail till tf rektor Per Nylén (per.nylen@praktiska.se
).
• Vi gör löpande urval, så skicka gärna in din ansökan redan idag - tjänsten kan tillsättas innan sista dag. Ersättning
