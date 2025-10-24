Yrkeslärare till Fordon och transportprogrammet
Vi erbjuder Sveriges mest relevanta yrkesutbildningar. Redan 1999 startade Praktiska Gymnasiet sin första skola, sedan dess har vi vuxit och har idag 34 skolor över hela landet. De branscher vi utbildar inom skriker efter utbildad personal och vi bidrar genom att utbilda framtidens arbetskraft. Genom vårt nära samarbete med det lokala näringslivet ger vi våra elever rätt kompetens inför sitt kommande yrkesliv. Vill du också vara med och utbilda framtidens arbetskraft?
Läs mer om oss på https://praktiska.se/om-praktiska/jobb/
Välkommen till gemenskapen!
Det här blir du en del av
Praktiska Gymnasiet Skellefteå har 150 elever fördelade på sex program. El, fordons, bygg, hotel, försäljning och vård-programmet. Vi ligger på Åsgatan 24 & Norrbölegatan 68. Vårt största program är fordonsprogrammet, inriktning transport.
Arbetet är 100% tjänst tillsvidare för en legitimerad yrkeslärare. Är du inte legitimerad så är det en visstidsanställning läsåret 25/26 med start så snabbt som möjligt. Ev chans till förlängning och tillsvidareanställning läsåret därpå efter du deltagit i en intern pedagogisk utbildning. Utbildningen genomför du då på arbetstid läsåret 26/27.
Du kommer att ansvara för kurser inom fordonsutbildningen och vara en länk mellan företag i branschen då eleverna har APL. Du planerar, genomför och utvärdera lektioner och sätter betyg tillsammans med en annan lärare om du inte är leg yrkeslärare. Du lägger själv upp kursinnehållet utifrån varje kursplans centrala innehåll och har därför stor möjligheter att påverka lektioner och innehåll. Du samarbetar med andra yrkeslärare på fordonsprogrammet, samt övriga kollegor på skolan och är mentor. En del av undervisningen sker i lastbil under övningskörning med elever.
Det här söker vi
• Legitimerad yrkeslärare inom fordons eller erfaren lastbilschaufför, CE med YKB, med flera års erfarenhet från branschen.
• Grundläggande mekaniker och underhålls-kunskaper för bil & lastbil
• Van att ta eget ansvar och arbeta självständigt, men även samarbeta med kollegor.
• Ledaregenskaper då du leder arbetet i klassrummet med elever samt är pedagogiskt lagd.
• Grundläggande datakunskaper
• Flexibel, stresstålig då det i perioder är intensivt samt kan prioritera ditt arbete.
• Förmåga att skapa goda relationer med ungdomar och vårdnadshavare.
Extra meriterande
Kunskaper och erfarenhet av att reparera och underhålla snöskotrar, ATV, MC mm.
Trafiklärare/Förarprövare
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: snarast möjligt, inskolning först
Placeringsort: Skellefteå
Anställningsform: 100%, tillsvidare för leg yrkeslärare, visstid för oleg yrkeslärare.
Sista dag att ansöka är 24/11-25, Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten tillsätts så fort vi hittat rätt kandidat.
Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Carina Berggren, rektor, 0760-188114, carina.berggren@praktiska.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till och just denna tjänst. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut. Belastningsregister från polisen behöver visas vid anställning samt uppge refrenser.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
