Yrkeslärare till EL- och Energiprogrammet i Borås - Movant AB - Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) i Borås

Movant AB / Lärarjobb (praktisk-estetiska ämnen) / Borås2021-04-06Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?Movant AB är vuxenutbildningsföretaget som i nära samarbete med branscher och näringsliv utvecklar den bästa utbildningen för varje elev. Movant har sedan starten nischat sig inom yrkesutbildningar, och genom det skapat ett stort nätverk av företag som hjälper oss att skapa närmsta vägen ut till jobb. Skolorna finns från Malmö i söder till Haparanda i norr. Movant utvecklar även utbildningsmaterial och digitala utbildningskoncept riktade mot företag och branscher.Movant är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.Movant AB söker lärare till El- och energiprogrammet (Installationselektriker) med placering i BoråsDitt uppdragSom yrkeslärare inom el- och energiprogrammet med inriktning Installationselektriker ansvarar du för att eleverna som genomgår utbildningen når målet att kunna arbeta som just detta.Tjänsten innebär att genom teoretiska och praktiska genomgångar och övningar genomföra kursmål som motsvarar yrkeskurser på det gymnasiala el- och energiprogrammet.Det här erbjuder vi digVi är ett gott gäng som stöttar varandra och har nära till skratt. Du får kollegor runt hela Sverige, en öppen organisation där det är korta beslutsvägar och goda karriärmöjligheter.Alla med en hel- eller deltidsanställning hos oss på Movant får tillgång till vår förmånswebb (Benify). Du kan också få oberoende pensionsrådgivning, utnyttja friskvårdsbidrag samt göra brutto- och nettolöneavdrag vid köp av utvalda produkter - allt direkt i förmånswebben.Movant har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna och finns på flera orter och kriminalvårdsanstalter i Sverige.Skolan i Borås har stora lokaler med bra förutsättningar för såväl praktiska som teoretiska kursmål. Det finns ytterligare tre andra yrkesprogram på skolan med kollegor som stöttar varandra i det dagliga arbetet.Det här söker viVi söker dig som har ett pedagogiskt förhållningssätt och brinner för att arbeta med människor. Du vill skapa möjligheter för individer att bidra till positiv samhällsutveckling. Arbetet vilar på Movants vision "Från jobbdröm till drömjobb - Med engagemang i individen, verksamheten och uppdraget".Vi ser att du har lätt för att samarbeta, är lösningsfokuserad och har en god organisatorisk förmåga.Som lärare på Movant kommer du både att arbeta i grupp och självständigt. Du behöver ha god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt datorvana då planering och uppföljningsarbetet till stor del sker via en lärplattform.Arbetet sker under dagtid och tillgång till bil är ett krav då viss uppföljning av arbetsplatsförlagt lärande ingår i tjänsten.För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha:Relevant utbildning inom el- och energiFlerårig erfarenhet från branschenMeriterande är:LärarbehörighetLedare inom föreningslivetPedagogisk erfarenhet som lärare för vuxnaVill du ha mer information om tjänsten kontakta Mira Luks, rektor. mira.luks@movant.se , 073-8046496Vi läser ansökningar och kallar till intervju löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Tillträdesdag: Enligt överenskommelsePlaceringsort: BoråsAnställningsform: Heltid, tillsvidareVälkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Varaktighet, arbetstid2021-04-06Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-07Movant AB5673584