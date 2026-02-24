Yrkeslärare svets i Halmstad
2026-02-24
Veldi Halmstad söker nu en yrkeslärare som främst ska jobba med undervisning i svets för deltagare inom arbetsmarknadsutbildning enligt Svetskommissionens Kvalitetshandbok för IW-skola.
Veldi bedriver industriutbildningar mot kommuner och Arbetsförmedlingen men också mot privata företag och ingår i Strigo AB som är en kompetenskoncern inriktad på vuxnas utveckling i livet. Koncernen består även av MoA Lärcentrum och Cuben Utbildning och finns på flera orter i landet.
I Halmstad har vi utbildning inom svets och CNC på uppdrag av Arbetsförmedlingen i form av arbetsmarknadsutbildning i lokaler i Söndrums industriområde.
Deltagare i arbetsmarknadsutbildning startar kontinuerligt och genomför utbildningen med individuell studietakt. De kopplas vid start till en lärplattform där undervisningen är planerad och teorin går att läsa in i egen takt samtidigt som de jobbar praktiskt med uppgifter inom verkstadsteknik. Samtliga deltagare inom arbetsmarknadsutbildning genomför utbildningsdel Industriteknik Grund och avslutar med prov för SKTC:s kompetensbevis BAS. De väljer sedan inriktning CNC eller Yrkessvetsare där de antingen går mot prov för Grönt certifikat eller IW-diplom.

Dina arbetsuppgifter
Som lärare på Veldi ansvarar du för undervisning och uppföljning av deltagare tillsammans med dina kollegor i vår digitala lärplattform. Du förbereder och genomför undervisning i enlighet med de anvisningar och gällande regelverk som finns inom våra kundavtal samt våra interna riktlinjer och policys.
Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och du bör vara kompetent inom båda dessa delar.
Beroende på kompetens kan tjänsten också omfatta examination av svetselever på andra skolor och arbete med Veldis svetslärare på andra skolor för en likvärdig svetsutbildning samt vara Veldis kontaktperson mot Svetskommissionen.
Du bör vara van vid att ta stort eget ansvar och initiativtagande för att strukturera arbetet på bästa sätt. Kombinerat med ett självgående arbete ser vi gärna att du arbetar i lag med dina kollegor för att uppnå gemensamma mål.
Du kommer ingå i en personalstyrka med tre kollegor som arbetar tätt ihop så vi värdesätter förmågan att samarbeta, såväl med övriga yrkeslärare och pedagogisk resurs som med utbildningssamordnare och verksamhetschef, som även kommer vara din närmsta chef.Profil
Krav för tjänsten
En inom utbildningsområdet adekvat utbildning alternativt 2 års yrkeserfarenhet från aktuell bransch inom den senaste 5 års perioden
2 års dokumenterad erfarenhet av att utbilda vuxna och/eller unga vuxna (16 - 25 år). Alternativt 2 års yrkeserfarenhet av att introducera och/eller handleda nyanställda på en arbetsplats.
IWS-diplom
God datorvana och färdighet i att använda digitala systemKörkortskrav
Meriterande för tjänsten
Godkända prövningar för MIG/MAG, MMA, TIG enligt krav i Kvalitetshandbok för IW-skola enligt Svetskommissionen
Pedagogisk utbildning som skall pågått under minst 1 termin på heltid.
Startdatum 260501.
För frågor om tjänsten kontakta verksamhetschef Elsa Christensen på mail elsa.christensen@veldi.se
eller telefon 072 155 23 35.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
