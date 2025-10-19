Yrkeslärare på programmet för handel och service
Tillsammans med dina kollegor undervisar du elever på anpassad gymnasiums program för handel och service.
Du kommer att ansvara för att undervisningen planeras och utvärderas enligt gällande styrdokument. Detta i dialog med elever och bransch som är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete. Du planerar undervisningen tillsammans med kollegor och tycker om att föra dina yrkeskunskaper vidare till eleverna på programmet. Som person är du utåtriktad och trivs med elevkontakter
I tjänsten ingår även övergripande APL-ansvar och mentorskap. Eftersom eleverna har minst 22 veckors APL är det viktigt med ett bra kontaktnät inom branschen. Då gymnasieskolan är under förändring har du en stor möjlighet att påverka programmets framtida innehåll och struktur. Vi har som mål att arbeta med tvålärarskap i de flesta ämnen. Kvalifikationer
Vi söker en erfaren lärare med yrkeslärarexamen eller att du vill läsa till yrkeslärare. Du som person har lätt att anpassa dig och är lösningsfokuserad. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och du är särskilt skicklig på att skapa en god lärmiljö med arbetsro och trygghet för dina elever. Det är av vikt att du har förmågan att motivera andra och skapa engagemang och delaktighet. Har du erfarenhet av elever med NPF eller har arbetat på anpassad skola är detta meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vem är du?
Vi riktar oss till dig som har erfarenhet inom handelsbranchen.
Lärarefarenhet eller tidigare erfarenhet av arbete med unga är meriterande. Du har ett strukturerat arbetssätt, höga förväntningar på eleverna och din elevsyn grundar sig i att alla vill lyckas. Du kan fånga och stimulera elevernas nyfikenhet, intresse och lärande samt arbeta ämnesövergripande och projekterande. Du är en viktig del av skolan där både samarbete med andra professioner och det kollegiala lärandet spelar en viktig roll i det dagliga arbetet. Du har en positiv människosyn och god samarbetsförmåga. Du är en trygg person som har lätt för att arbeta både enskilt och med små grupper av elever. Du är bra på att etablera kontakt med elever med stora behov och deras vårdnadshavare.Som person är du skicklig i din yrkesroll och har en god förmåga att skilja på sak och person. Du är duktig på att samarbeta med andra och hittar gemensamma lösningar genom ett prestigelöst fokus på uppgiften.
Observera att i denna rekrytering har vi valt att ha urvalsfrågor i stället för personligt brev.
Om förvaltningen
Vi lär barn att läsa, räkna och upptäcka omvärlden. Här följer vi våra allra yngsta kommuninvånare från förskolan tills de tar studenten från gymnasiet. Genom vår vuxenutbildning kan man lära sig svenska som andraspråk, läsa enstaka kurser eller gå en längre utbildning. Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund vill vi öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära. Hos oss ska alla barn, unga och vuxna känna att de kan, vill och vågar! Tillsammans är vi lärandeförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
