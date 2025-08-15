Yrkeslärare Kock
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Järfälla Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Järfälla
2025-08-15
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum i Järfälla
, Stockholm
eller i hela Sverige
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Som yrkeslärare ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp undervisningen inom både teoretiska och praktiska moment i utbildningen. Som lärare hos oss har du möjlighet att ha ett varierat arbete med olika typer av undervisningsuppdrag, t ex klassrumsundervisning och kombinationsutbildning samt validering.
Du har också ansvar att följa upp dina elevers studieplaner och samverka med arbetslaget, och andra nyckelfunktioner i skolan.
Vi har en egen elevrestaurang och café som utbildningen bedriver tillsammans med arbetslaget.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har arbetat några år som yrkeslärare inom restaurang och livsmedel, är trygg i din yrkesroll, öppen och prestigelös och som:
* är behörig yrkeslärare.
* har erfarenhet av undervisning för vuxna.
* har praktisk erfarenhet från det aktuella yrkesområdet.
* besitter en hög digital mognad.
* har erfarenhet av distans-, och fjärrpedagogik via digital lärplattform.
* har erfarenhet av validering.
* har kockutbildning.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C272627". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Järfälla Lärcentrum Kontakt
Biträdande rektor
Sirpa Piirainen sirpa.piirainen@jarfalla.se 08-58024522 Jobbnummer
9461188