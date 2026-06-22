Yrkeslärare Fastighetsskötare
Academedia Support AB / Gymnasielärarjobb / Varberg Visa alla gymnasielärarjobb i Varberg
2026-06-22
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eller i hela Sverige
Movant är en del av AcadeMedia – Nordens största utbildningsföretag, vi har över 20 års erfarenhet av yrkesutbildning för vuxna. I Varberg erbjuder vi utbildningar inom bygg, el, industri, fordon och VVS och fastighet.
Hos oss möts du av en engagerad arbetsplats där samarbete, utveckling och kvalitet står i centrum.
Om rollen
Vi söker en lärare för vår nya utbildningsinriktning; Fastighetsskötare med start 24 augusti. I tjänsten ingår undervisning och handledning av elever i både praktiska och teoretiska moment inom bland annat fastighetsservice, yttre miljö och fastighetsteknik. Vi söker dig som har erfarenhet från fastighetsbranschen, gärna även med kunskap inom VVS och el och som har ett genuint engagemang för yrkesutbildning och elevernas utveckling.
Du är antingen redan utbildad yrkeslärare eller har en relevant yrkesbakgrund. Det viktigaste är din vilja att ta steget in i lärarrollen och att du vill dela med dig av ditt engagemang, ditt yrkeskunnande samt att du har en stark vilja att se människor lyckas.
Som lärare hos oss hjälper du eleverna att utveckla både praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper samtidigt som du får utlopp för din egen passion för ditt yrke. Du är en del av en engagerad lärargrupp där samarbete och arbetsglädje står i centrum.
Vi söker dig som
Har minst fem års yrkeserfarenhet inom fastighetsbranschen från de senaste tio åren
Har kompetens att förklara teorier och handleda praktiska moment
Ha ambitionen att snabbt sätta dig in i den komplexa rollen som lärare
Har god datavana och en administrativ styrka
Det är meriterande om du har lärarlegitimation eller annan pedagogisk erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Movant erbjuder
Movant Varberg i är en mindre skola med drygt hundra elever där vi som jobbar är ett sammansvetsat och gott team. Är det intressant att i framtiden studera till lärare kan vi hjälpa till att stödja dig men innan du är där, erbjuder vi en väl genomarbetad introduktion kantad av internutbildningar och kollegialt stöd. Du får möjlighet att jobba i en organisation med stort engagemang, korta beslutsvägar och en välkomnande miljö. All litteratur och studiematerial är framtaget för utbildningen inkluderat lärarstöd i alla delar.
Lärarrollen är en viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag. För att lösa uppdraget krävs det att vi har en stark gemenskap och rätt organisatoriska förutsättningar vilket vi värnar om att säkerställa på vår skola.
AnställningsformVisstidsanställning eller provanställning efter överenskommelse
Omfattning 50-100%
Tillträde 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Tjänsten är placerad i Varberg
Ansökan
Skicka in ditt CV och personliga brev senast 2026-07-20. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
KontaktOm du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Maria Norshammar på telefon 072-6006753
eller via e-post maria.norshammar@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Läs mer på www.movant.se
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
432 32 VARBERG Arbetsplats
Movant Kontakt
Rekryterare
Maria Norshammar maria.norshammar@movant.se Jobbnummer
9971956