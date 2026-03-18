Yrkeslärare - Distributionselektriker
Movant AB / Elektrikerjobb / Lund
2026-03-18
Jobbar du som Distributionselektriker och vill dela med dig av din kompetens till andra? Kanske är du vår nästa yrkeslärare?
Som yrkeslärare inom Movant är du med och förverkligar vår vision "Från jobbdröm till drömjobb".
Om rollen
Vill du använda din yrkeserfarenhet för att hjälpa andra in i branschen? Nu söker vi två yrkeslärare inom distributionselektriker till en arbetsmarknadsutbildning i Lund.
Du kommer att vara med från start och tillsammans med en kollega utbilda cirka 15 vuxna deltagare som vill ta steget in i elnätsbranschen. I utbildningen ingår många praktiska moment och ni har ett nära samarbete med branschen.
Hos oss får du möjlighet att kombinera din yrkeskunskap med ett meningsfullt uppdrag där du både är utbildare och mentor. Du guidar deltagarna i att utveckla praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper - och får samtidigt följa deras resa mot ett nytt yrke.
Din huvudsakliga uppgift är att leverera en utbildning av hög kvalitet som möter branschens krav och behov. Det bästa av två världar - du delar med dig av din erfarenhet och ser samtidigt deltagarna växa och utvecklas.
Vi söker dig som
• Har minst tre års erfarenhet som distributionselektriker eller elmontör inom elnät under de senaste tio åren
• Har erfarenhet av att undervisa vuxna på arbetsplatsen eller i klassrum
• Har förmåga att anpassa undervisning efter varje deltagares behov
• Har lätt att förklara teorier och handleda praktiska moment
• Har god datavana
Det är meriterande om du har lärarlegitimation eller erfarenhet av undervisning samt certifieringar inom exempelvis elektriskt arbete (EBR ESA E1) eller nedtagning av nödställd i stolpe.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att bidra till deltagarnas utveckling.
Movant erbjuder
Hos Movant får du en viktig och varierad roll där du gör skillnad varje dag. Du blir en del av en arbetsplats med stark gemenskap, bra villkor och goda förmåner.
Vi erbjuder också möjlighet att läsa in lärarlegitimation parallellt med arbetet genom studier på högskola. Läs mer om vad Movant erbjuder här.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning
Omfattning: 100%
Tillträde: snarast
Tjänsten är placerad i Lund
Ansökan
Vill du vara med och guida elever från jobbdröm till drömjobb?
Skicka in ditt CV och personliga brev senast [ange datum]. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.Publiceringsdatum2026-03-18Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta
Per Nygård på telefon 076-764 33 67 eller via e-post per.nygard@movant.se
Välkommen med din ansökan!
Movant AB är experter på yrkesutbildningar som leder direkt till jobb. Genom nära samarbete med branscher och näringsliv skapar vi utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov. Med skolor från Malmö till Umeå och som en del av Academedia - norra Europas största utbildningsföretag - bidrar vi till en bättre framtid genom kvalitet, resultat och innovation.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför direktkontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Movant AB
(org.nr 556526-5005)
