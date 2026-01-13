Yrkeshandledare inom odling
Linköpings kommun / Trädgårdsanläggarjobb / Linköping Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Linköping
2026-01-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Linköpings kommun i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Norrköping
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Tjänsten är placerad inom Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vi stärker möjligheterna för Linköpingsbor som är beroende av ekonomiskt bistånd, att bli självförsörjande och självständiga. Vi bidrar också med kompetensförsörjning till Linköpings kommun och näringsliv.
Vill du förgylla vardagen och förbättra livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du göra en viktig skillnad och bidra till att göra Linköping till en bättre plats. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-01-13Arbetsuppgifter
Tillsammans med arbetsgruppen för odling, övrig drivbänkspersonal och andra samarbetspartners, verka för ett pedagogiskt upplägg som möjliggör för samtliga deltagare i Drivbänk att tillgodogöra sig kunskaper som ökar förutsättningarna för anställningsbarhet.
Som yrkeshandledare handleder du deltagare i det dagliga arbetet. Det innebär att handleda deltagarna framförallt i odling, trädgårdsarbete och enklare legouppdrag. Du måste även ha fingertoppskänsla för vad som funkar för deltagarna och snabbt kunna ställa om planerade aktiviteter utifrån förutsättningarna.
Din arbetsplats
På Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen arbetar ca 350 medarbetare på avdelningen arbetsliv och försörjning och avdelning arbetsmarknadsinsatser. Denna tjänst tillhör avdelning arbetsmarknadsinsatser. Vi ansvarar bland annat för att säkerställa att Linköpings kommun tillhandahåller relevanta arbetsmarknadsinsatser samt för att bedriva verksamhet utifrån OSA (offentligt skyddad anställning). Huvuduppdraget är att arbeta med utveckling för de personer som är i en arbetsmarknadsinsats. Det slutliga målet är att gå vidare mot studier eller arbete, med eller utan stöd, på den ordinarie arbetsmarknaden.
Drivbänk odling håller främst till i Vreta Kloster men denna tjänst kan komma att placeras mer centralt. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag-fredag.
Du som söker
Vi söker dig med utbildning inom trädgård alternativt har erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms likvärdig. Exempel på relevant utbildning är naturbruksgymnasium inriktning trädgård, 40 v. grundkurs eller YH-utbildning inriktning trädgård. För att lyckas i rollen är det ett krav att du har tidigare erfarenhet av att handleda andra samt har dokumenterad praktisk erfarenhet av trädgårdsarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av odling av sommarblommor och grönsaker och av att samordna arbete inom teoretisk och praktisk odling.
Rollen ställer krav på B-körkort för manuell växellåda då bilkörning förekommer i tjänsten. Du behöver även ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift eftersom att språket är ett av dina viktigaste arbetsverktyg.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga, ett intresse och en vilja att hjälpa andra samt smidigt kan anpassa ditt sätt att förmedla kunskap utifrån deltagarnas olika förutsättningar. Att tillföra entusiasm, energi och lust i arbetet är för dig en självklarhet. Eftersom att deltagarna är i centrum behöver du lätt kunna anpassa dig till ändrade omständigheter och snabbt kunna se möjligheter i förändringar. Du ser ditt arbete utifrån ett större perspektiv och förstår helheten som arbetsmarknadsinsatsen syftar till.
I den här tjänsten kommer vi att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Beställ ditt utdrag först om du blir kallad på intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat till och med 2026-07-31
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 16507
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Vi gör det möjligt för dig att lyckas
Med din insats kan vi nå större framgång tillsammans. Därför vill vi som arbetsgivare att du trivs och har de bästa förutsättningarna att lyckas med ditt uppdrag inom Linköpings kommun. Vi vill att du ska kunna utvecklas och nå din fulla potential! Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
HR-konsult
Filippa Arwidsson filippa.arwidsson@linkoping.se 013-20 66 37 Jobbnummer
9682356