Vi söker yogalärare till Studio Terra i Varberg Studio Terra ligger centralt inne på Nya Stationen i Varberg och vi söker nu en yogalärare som vill hålla klasser hos oss. Vi välkomnar olika former av yoga och närliggande praktiker - oavsett om du arbetar med lugn, dynamisk, terapeutisk eller mer meditativ yoga. Vi ser gärna att du har företag eller hobbyverksamhet för att kunna fakturera för dina klasser. Är du intresserad av att bli en del av Studio Terra eller vill veta mer, hör gärna av dig till oss!