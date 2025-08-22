Workplace Technician
Till ett uppdrag hos en kund i Göteborg söker vi en erfaren Workplace Technician som vill bidra till utvecklingen av framtidens digitala arbetsplatser. I denna roll blir du en nyckelspelare i ett team som hanterar och utvecklar arbetsplatstjänster baserade på modern teknik. Du kommer att arbeta i en dynamisk miljö där du både stöttar daglig drift och deltar i strategiska projekt för att skapa effektiva, säkra och användarvänliga lösningar.
Som konsult på Centric så får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.Publiceringsdatum2025-08-22Dina arbetsuppgifter
Som Workplace Technician kommer du att arbeta med att hantera 2:a och 3:e linjens support för att säkerställa att kundens arbetsplatser fungerar smidigt och effektivt. Du spelar en viktig roll i implementeringen av nya arbetsplatstjänster och arbetar nära projektteamet för att introducera lösningar som möter både tekniska och användarmässiga behov.
I rollen ingår även ansvar för drift, förvaltning och vidareutveckling av arbetsplatstjänster, där du kontinuerligt optimerar system och processer för att förbättra användarupplevelsen. Du kommer också att använda verktyg som PowerShell och andra script för att automatisera arbetsflöden och skapa hållbara lösningar som sparar tid och resurser. Utöver detta ansvarar du för att säkerställa att arbetsplatstjänster följer aktuella säkerhetsstandarder och att de är anpassade för att möta användarnas behov på ett både effektivt och säkert sätt.
Din profil och kvalifikationer
• 3-5 års erfarenhet av arbete med Workplace-lösningar och användarnära IT.
• Gedigna kunskaper i Windows 10/11, Microsoft Intune, Azure AD och Microsoft 365.
• Erfarenhet av Windows Server och PowerShell.
• Förståelse för ITIL och erfarenhet av att arbeta strukturerat i projekt.
• God förmåga att hantera tekniska problem och skapa lösningar som underlättar för användarna.
Meriterande
• Erfarenhet av MDM/MAM-lösningar och applikationspaketering
• Erfarenhet av att arbeta med säkerhetslösningar och klienthantering i större IT-miljöer
Vem är du?
Du är en strukturerad och analytisk person med ett starkt fokus på att leverera kvalitet. Din pedagogiska förmåga och ditt serviceinriktade sätt gör att du lätt kommunicerar med både tekniska och icke-tekniska användare. Du är självgående, tar initiativ och trivs i en miljö där du kan bidra med din expertis. Att arbeta i team är något du uppskattar, och du ser värdet i att samarbeta för att lösa komplexa utmaningar och driva förbättringar framåt.
Vill du ta steget och bli en del av vår kunds framgångsrika Workplace-team? Ansök redan idag!
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Mer om oss
Centric är ett IT-företag med 380 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Mathias Gyllander
• 46 734159368Mathias.Gyllander@centric.eu Ersättning
