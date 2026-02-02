Wonabee AB söker städ personal och fönsterputsare
Wonabee AB / Städarjobb / Trosa Visa alla städarjobb i Trosa
2026-02-02
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wonabee AB i Trosa
, Gnesta
, Nyköping
, Flen
eller i hela Sverige
Städare och Fönsterputsare sökes (även sommarpersonal)
Wonabee AB
Wonabee AB söker städare och fönsterputsare, inklusive sommarpersonal, till våra uppdrag hos privatpersoner och företag.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Städning av hem och företagslokaler
Fönsterputsning
Leverera hög kvalitet och god service
Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad
Kan arbeta självständigt och ta ansvar
Är flexibel och har lätt för att samarbeta
Har B-körkort (krav)
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag
Introduktion och upplärning
Trevlig arbetsmiljö
Lön enligt överenskommelse/kollektivavtal
Arbetsområde: Trosa, Gnesta, Nyköping med omnejd
Anställningsform: Heltid / Deltid / Timanställning / SommarjobbSå ansöker du
Skicka din ansökan till Annika Heurlin, Wonabee AB wonabee.ansokningar@gmail.com
073-652 46 92
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: wonabee.ansokningar@gmail.com Arbetsgivare Wonabee AB
(org.nr 556515-9349)
Industrigatan 9A (visa karta
)
619 33 TROSA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9716782