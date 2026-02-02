Wonabee AB söker städ personal och fönsterputsare

Wonabee AB / Städarjobb / Trosa
2026-02-02


Städare och Fönsterputsare sökes (även sommarpersonal)
Wonabee AB
Wonabee AB söker städare och fönsterputsare, inklusive sommarpersonal, till våra uppdrag hos privatpersoner och företag.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Städning av hem och företagslokaler

Fönsterputsning

Leverera hög kvalitet och god service

Vi söker dig som
Är noggrann, pålitlig och serviceinriktad

Kan arbeta självständigt och ta ansvar

Är flexibel och har lätt för att samarbeta

Har B-körkort (krav)

Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav

Vi erbjuder
Trygg anställning i ett stabilt och växande företag

Introduktion och upplärning

Trevlig arbetsmiljö

Lön enligt överenskommelse/kollektivavtal

Arbetsområde: Trosa, Gnesta, Nyköping med omnejd
Anställningsform: Heltid / Deltid / Timanställning / Sommarjobb

Så ansöker du
Skicka din ansökan till Annika Heurlin, Wonabee AB
wonabee.ansokningar@gmail.com
073-652 46 92

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: wonabee.ansokningar@gmail.com

Arbetsgivare
Wonabee AB (org.nr 556515-9349)
Industrigatan 9A (visa karta)
619 33  TROSA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9716782

