Windowstekniker IAM

Vi söker nu flera medarbetare till vår kunds team som arbetar med Identity Access Management (IAM). Du blir en del av en dynamisk och tekniskt avancerad miljö där ditt arbete bidrar till säker och effektiv hantering av identiteter. Med agila arbetssätt kommer du tillsammans med teamet att leverera lösningar som skapar stort värde för verksamheten.Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och drifta IAM-verktyget Identity Manager från One Identity- Hantera frågor och ärenden i ärendehanteringssystem
• Samarbeta med övriga tekniska team för att leverera högkvalitativa lösningar
• Utveckla och underhålla dokumentation
• Stötta och utbilda kollegor i och utanför teamet Profil
Vi söker engagerade och kunniga personer som vill vara med och utveckla identitetsplattformen vidare. Du är intresserad av teknik och identitetshantering, trivs med att arbeta mot mål och gillar att kombinera ansvar med samarbete.Kvalifikationer
• Goda kunskaper inom Windows-infrastruktur- Erfarenhet av PowerShell- Kunskaper i relationsdatabaser och T-SQL
• Erfarenhet av katalogtjänster, exempelvis Active Directory
Meriterande:
• Kunskaper inom LDAP, SAML, OAuth, OIDC
• Erfarenhet av Single Sign-On och Federation
• Erfarenhet av PAM och Azure
Omfattning och villkor
Visstidsanställning. Resor inom Sverige blir aktuellt någon gång per månad.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Visst låter detta som ett intressant uppdrag?
