Windows Server Administrator sökes till globalt IT-företag i Lun - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Datajobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ)

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Datajobb / Lund2019-12-21Har du stenkoll på Windows och är en fena på problemlösning? Har du arbetat med Windows Serveradministration under de senaste åren och är på jakt efter en ny utmaning på ett spännande IT-företag? Då kan detta vara tjänsten för dig!För vår kunds räkning söker vi en Windows Server Administrator. Vår kund är ett innovativt och marknadsledande företag inom IT-branschen. Företaget erbjuder en mångkulturell arbetsplats med öppen företagskultur, där engagemang och kreativitet värderas högt.I den aktuella tjänsten kommer du arbeta på avdelningen IT-Operations i företagets driftorganisation. Arbetsuppgifterna kommer bland annat innefatta underhåll av den befintliga infrastrukturen samt operativt driftsarbete, så som övervakning, patchning samt andra typer av rutinarbete för serverdrift.För att vara framgångsrik i tjänsten bör du ha ett par års erfarenhet av liknande arbete samt erfarenhet av/kunskap inom:Windows Server 2008, 2012 och 2016Active DirectoryPowerShell som scriptspråkFederingstjänst (ADFS)AzureMultifaktorautentiseringDet är meriterande om du också är bekant med antivirusprogram, har arbetat med logghantering och Exchange.Tjänsten är ett heltidsuppdrag med tillträde efter överenskommelse. Du kommer vara anställd av oss på StudentConsulting men uthyrd till vår kund under 6 månader, där avsikten är att därefter rekryteras direkt till företaget. Du kommer att arbeta sedvanliga kontorstider, måndag-fredag.2019-12-21Vi söker dig som är en prestigelös lagspelare med god social förmåga och ett genuint teknikintresse. Vidare tror vi att du är engagerad, ansvarsfull och noggrann samt har en mycket god problemlösningsförmåga. För att vara aktuell för tjänsten har du minst ett par års erfarenhet av liknande arbete inom Windows Serveradministration, gärna på ett globalt företag. Då företagets kunder och beställare finns världen över krävs det att du behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift.Om du arbetat med inriktning mot identitet samt extern integration är det högst meriterande.Låter detta som en tjänst för dig? Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kommer tillsättas så snart vi hittat rätt kandidat.Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidTillsvidareanställning TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-01-03Studentconsulting Sweden AB (Publ)5017169