Windows Helpdesk Tekniker - Lund (On-site)
2025-12-29
Har du ett starkt intresse för IT-support och Windowsmiljöer? Nu söker Axis Communications en driven Windows Helpdesk Tekniker som vill arbeta användarnära och leverera IT-support i världsklass. Gillar du att felsöka, hjälpa kollegor och arbeta i ett stort professionellt helpdeskteam? Då är detta giget för dig!
Om rollenSom Windows Helpdesk Tekniker blir du en del av ett dedikerat IT Helpdesk-team som ansvarar för 1st line support till flera tusen användare i Sverige samt 2nd line support till internationella helpdeskfunktioner. Teamet består av cirka 40 kollegor som tillsammans supporterar allt från klienter och telefoni till konferensrum och accesshantering.
Rollen är operativ, användarnära och hands-on. En del av arbetstiden är förlagd till ett besöksrum, där du möter kollegor på plats för felsökning, utlämning av datorer och tillbehör samt praktisk support.
Dina arbetsuppgifterDu ansvarar främst för support inom Windows-klientplattformen och arbetar bland annat med:
Support via ärendehanteringssystem (ServiceNow), telefon, remote, onsite och besöksrum
Installation, konfiguration och leverans av datorer
Felsökning av hård- och mjukvara
Administration i AD, Azure och Intune
Installation av datorer med hjälp av Autopilot
Skapa och underhålla dokumentation
Delta i och ibland hålla ihop större uppgifter, t.ex. OS-utrullningar
Utöver ticketarbete kan andra ansvarsområden inom helpdesk förekomma.
Vi letar efter dig som...
Har erfarenhet av klientsupport inom Windows
Är van att arbeta strukturerat i ett ärendehanteringssystem (gärna ServiceNow)
Trivs med användarkontakt och ger professionell service
Är självgående, driven och tar ansvar
Är kommunikativ och pedagogisk i både tal och skrift
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Gillar att samarbeta i team men kan driva egna ärenden
Meriterande
Erfarenhet av större uppgifter som OS-utrullningar
Kunskaper inom Linux, Mac, mobila enheter eller konferensrumsteknik
Erfarenhet av AD, Azure, Intune och Autopilot
Praktisk information
Plats: Lund
Arbetstider: 08:00-17:00
Arbetsform: 100 % på plats
Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gigstep AB
(org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/ Arbetsplats
Gigstep Kontakt
Klara Igeby klara.igeby@gigstep.se 0739449946 Jobbnummer
9664397