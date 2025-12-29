Windows Helpdesk Tekniker - Lund (On-site)

Gigstep AB / Supportteknikerjobb / Lund
2025-12-29


Har du ett starkt intresse för IT-support och Windowsmiljöer? Nu söker Axis Communications en driven Windows Helpdesk Tekniker som vill arbeta användarnära och leverera IT-support i världsklass. Gillar du att felsöka, hjälpa kollegor och arbeta i ett stort professionellt helpdeskteam? Då är detta giget för dig!
Om rollenSom Windows Helpdesk Tekniker blir du en del av ett dedikerat IT Helpdesk-team som ansvarar för 1st line support till flera tusen användare i Sverige samt 2nd line support till internationella helpdeskfunktioner. Teamet består av cirka 40 kollegor som tillsammans supporterar allt från klienter och telefoni till konferensrum och accesshantering.
Rollen är operativ, användarnära och hands-on. En del av arbetstiden är förlagd till ett besöksrum, där du möter kollegor på plats för felsökning, utlämning av datorer och tillbehör samt praktisk support.
Dina arbetsuppgifterDu ansvarar främst för support inom Windows-klientplattformen och arbetar bland annat med:

Support via ärendehanteringssystem (ServiceNow), telefon, remote, onsite och besöksrum

Installation, konfiguration och leverans av datorer

Felsökning av hård- och mjukvara

Administration i AD, Azure och Intune

Installation av datorer med hjälp av Autopilot

Skapa och underhålla dokumentation

Delta i och ibland hålla ihop större uppgifter, t.ex. OS-utrullningar

Utöver ticketarbete kan andra ansvarsområden inom helpdesk förekomma.
Vi letar efter dig som...
Har erfarenhet av klientsupport inom Windows

Är van att arbeta strukturerat i ett ärendehanteringssystem (gärna ServiceNow)

Trivs med användarkontakt och ger professionell service

Är självgående, driven och tar ansvar

Är kommunikativ och pedagogisk i både tal och skrift

Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska

Gillar att samarbeta i team men kan driva egna ärenden

Meriterande
Erfarenhet av större uppgifter som OS-utrullningar

Kunskaper inom Linux, Mac, mobila enheter eller konferensrumsteknik

Erfarenhet av AD, Azure, Intune och Autopilot

Praktisk information
Plats: Lund

Arbetstider: 08:00-17:00

Arbetsform: 100 % på plats

Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gigstep AB (org.nr 559187-8227), https://www.gigstep.se/

Arbetsplats
Gigstep

Kontakt
Klara Igeby
klara.igeby@gigstep.se
0739449946

Jobbnummer
9664397

