Wettersol söker arbetsledare/montör
2026-04-20
Vill du jobba praktiskt, vara utomhus och samtidigt bidra till den gröna omställningen? Då kan rollen som montör hos oss på Wettersol vara helt rätt för dig.
Vi växer och söker fler arbetsledare/montörer till vårt team i Jönköping.
Vilka är vi?
Wettersol är ett av Sveriges starkaste varumärken inom förnybar energi. Vi hjälper privatpersoner och företag att sänka sina energikostnader genom smarta helhetslösningar - solceller, batterier, värmesystem och AI-styrning. Hos oss jobbar du i ett team av hög energi, stark gemenskap och ett tydligt mål - att bygga framtidens energisystem.
Som arbetsledare/montör hos oss arbetar du främst med installation av solcellsanläggningar. Du är med från start till färdig anläggning och spelar en avgörande roll i att leverera hög kvalitet till våra kunder. Det här är ett jobb för dig som gillar fysiskt arbete, teamwork och att se tydliga resultat av det du gör, varje dag.
Du kommer bland annat att:
Montera solpaneler på tak.
Förbereda och bygga upp montagekonstruktioner.
Säkerställa att installationer utförs enligt vårt kvalitets- och säkerhetskrav.
Samarbeta med elektriker och projektledare.
Bidra till ett effektivt och säkert arbetsflöde på plats.
Vi söker dig som:
Är praktiskt lagd och gillar att arbeta fysiskt.
Är utbildad montör.
Har B-körkort.
Är noggrann och har en bra känsla för kvalitet.
Gillar att arbeta i team.
Ansök: Skicka in din ansökan till jobb@wettersol.se
. Märk ditt mail med: Montör
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: jobb@wettersol.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wettersol AB
(org.nr 559152-0415)
Tallvägen 4
)
564 35 BANKERYD
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operativ Chef
Jonas Gustafsson jonas.gustafsson@wettersol.se 036-336 68 12
