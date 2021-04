Wemotion AB söker mjukvaruutvecklare - Wemotion AB - Elektronikjobb i Linköping

Wemotion AB / Elektronikjobb / Linköping2021-04-08Wemotion AB utvecklar och säljer produkter som ska göra träning mer intressant och underhållande. Vi jobbar med innovativa produkter som påminner mycket om datorspel, men som dessutom ger fysisk träning.Ett exempel är Webike där användarna kan träna och tävla i en virtuell värld genom att cykla på motionscyklar.Utöver att vi jobbar med våra egna produkter tar vi externa uppdrag, helst inom teknikområden som tangerar spelutveckling, men det är även vanligt att vi tar helt andra uppdrag. Du ska ha ett brett tekniskt intresse och trivas med att jobba ute hos kunder.Under arbetet med våra egna produkter är några typiska tekniker som vi jobbar med Unity, Windows Azure, C++, C#, .Net, och utveckling av appar för iOS och Android.I konsultrollen är det meriterande med erfarenhet av t.ex. C, C++, C#, .Net, Java och Internetteknik.Du behöver dock inte vara expert på alla dessa områden för att söka. Det som däremot är viktigt är att du är en duktig och driven mjukvaruutvecklare. Lämplig utbildningsbakgrund är civilingenjör eller motsvarande. På Wemotion jobbar vi både som konsulter och med våra egna produkter.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-05-08Wemotion ABTeknikringen 1D58275 LINKÖPING5680080