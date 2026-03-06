Webbredaktör/digital kommunikatör till statlig myndighet
2026-03-06
Vi söker en webbredaktör/digital kommunikatör till en statlig myndighet i Stockholm. Arbetet fokuserar främst på innehållshantering i WordPress, där du ansvarar för att skriva, redigera och publicera texter, bilder och videor. Du arbetar i nära samarbete med sakkunniga och webbstrateg, men rollen kräver också att du är självgående och tar eget ansvar för att driva arbetet framåt.
Du bidrar till att säkerställa att webbplatsens innehåll håller hög kvalitet, är korrekt och följer aktuella riktlinjer för webb, SEO samt relevanta lagkrav - exempelvis inom webbtillgänglighet och klarspråk.
I denna tjänst kan nedan arbetsuppgifter förekomma:
• Arbete med digital kommunikation på strategisk och operativ nivå
• Planera, genomföra och följa upp arbete med digitala kanaler
• Producera innehåll för digitala kanaler
• Användarundersökningar och användarupplevelser för digitala kanaler, produkter och tjänster (UX)
• Kravställa utveckling av digitala kanaler, produkter och tjänster
• Webbstatistik och analys rådgivning till kollegor i kommunikationsfrågor avseende digitala kanaler och sociala medier.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som webbredaktör/digital kommunikatör är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående och beräknas pågå cirka 4 månader.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning exempelvis inom media och kommunikation eller likvärdig utbildning och minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• Goda kunskaper om digital kommunikation och sociala medier
• Kunskap i webbpubliceringsverktyg (exempelvis Episerver, Sitevision m.fl.)
• Kunskap i webbanalysverktyg (exempelvis Matomo, Piwik Pro, Siteimprove m.fl.)
• Kunskap om optimering och utveckling av digitala kanaler
• Kunskap om användbarhet och tillgänglighet för digitala kanaler
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska och engelska, såväl i tal som i skrift
• Kunskap om klarspråk.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Om dig
Vi söker dig som är en stark samarbetspartner, har ett pedagogiskt förhållningssätt och kan omsätta komplex information till tydligt, tillgängligt och användarvänligt webbinnehåll.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Sista ansökningsdag är 2026-03-10, urval sker löpande.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Nyström via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: maja.nystrom@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
