2026-04-29
På ESS Group skapar vi destinationer som människor vill återkomma till, inte bara hotell att sova på. Allt började 2007 nere på Ystad Saltsjöbad och idag är vi 15 hotelldestinationer och fler är på väg. Vi är på en resa och den har precis börjat. Nu letar vi efter dig som älskar webb på riktigt och vill vara med och forma nästa kapitel. Web & Wonder Maker är den lite medvetet oklara titeln, och du blir en nyckelspelare i vårt webbteam som är en del av Marknadsgänget på ESS Group i Göteborg. Vi jobbar varje dag med att skapa stamgäster och vi sitter på 25:e våningen i Jacy'z Hotel & Resort i Gårda.
Vem letar vi efter?
Vi letar efter dig som är en erfaren webbmänniska och naturlig ledare. Du är trygg i WordPress på djupet - temastruktur, ACF, plugins, prestandaoptimering och hur man bygger flexibla, snygga, skalbara sajter som skapar köp och håller över tid. Det här är merparten av vår webbvardag som vi lever idag, och vi vill att du ska kunna både helheten och detaljerna.
Du är samtidigt nyfiken på vart webben är på väg. Du har ett genuint intresse för React, Next.js, Sanity och andra moderna verktyg, och du vill gärna vara med och utforska hur headless-lösningar, nya CMS och AI-drivna arbetssätt kan spela en större roll hos oss framöver. Du behöver inte vara en senior utvecklare - du kan minimal kod, läser in dig när det behövs och kan ha en meningsfull dialog med utvecklare, leverantörer och verktyg. Idag upplever vi att det ofta räcker långt när du kombinerar grundläggande kodförståelse med rätt AI-verktyg.
Du har också djup kunskap inom SEO och AI-optimering - du bygger sajter som syns både i klassiskt sök och i AI-drivna svarsmotorer som Google AI Overview, ChatGPT Search och Perplexity. Det är en naturlig del av hur du tänker.
Som medarbetare i vårt lilla webbteam, som är en del av vårt större marknadsteam, är du bra på att coacha, lyssna och hitta rätt prioriteringar Du hoppar in och löser det kluriga, pratar med en kollega för att knäcka en utmaning, eller sätter upp den där automationen ingen hann med. Du leder alltid genom att göra, aldrig genom att peka.
Du nördar ner dig i detaljer, testar nytt, automatiserar, ifrågasätter och blir aldrig riktigt klar - för det finns alltid något att göra bättre. Du bygger sajter som inte bara är snygga, utan som laddar snabbt, konverterar och är rätt utifrån den kommersiella utmaning vi står inför. Du rör dig obehindrat mellan design, innehåll, teknik och analys, och du förstår hur allt hänger ihop.
Du är nyfiken, tekniskt trygg och håller dig uppdaterad på vad som händer inom webb, AI och digitala upplevelser. Du tar ansvar, driver ditt arbete framåt och ger inte upp när något strular, du bara löser det.
Vi tror att du har minst 5 års erfarenhet av att jobba med webben och vi ser det som mycket positivt om du har lett eller coachat ett mindre webbteam tidigare. Erfarenhet av wordpress, headless CMS, performance-optimering, AI-verktyg i arbetsflödet och moderna deploymentflöden ser vi som stora plus.
Hur kan en vecka hos oss se ut?
Du är en viktig spelare i teamet som hanterar alla våra 15 destinationssajter, plus några andra roliga webbprojekt som alltid pågår vid sidan av. Du äger webbupplevelsen från start till mål, fast målsnöret förflyttas hela tiden framåt, eftersom vi älskar att vända, vrida och bli bättre.
Det betyder att dina uppgifter bland annat innehåller att:
Driva, bygga och optimera våra WordPress-sajter utifrån kampanjer och affärsbehov
Initiera A/B-tester löpande för att förbättra både konvertering och användarupplevelse
Optimera laddtider och teknisk prestanda så sajterna levererar på topp
Arbeta med SEO och AI-synlighet som en naturlig del av hur sajterna byggs
Utforska och utvärdera nya tekniker som React, Next.js och Sanity och vara med och staka ut riktningen framåt
Följa upp och analysera beteenden i GA4 och heatmaps och omvandla insikter till konkreta förbättringar
Vara drivande i hur AI kan användas både i arbetsflödet och i produkten vi bygger
Utmana befintliga arbetssätt och bygga bättre verktyg, processer och flöden
Du samarbetar nära våra kunder dvs våra destinationer samt våra paid-specialister, content creators, grafiker och utvecklare, och fungerar som en naturlig brygga mellan teknik, look & feel och affär.
Och ja, Web & Wonder Maker är en lite oklar och bred titel. Men sådana är vi här. Makers & Doers, på en resa som bara blir roligare och roligare.
Detaljer kring tjänsten och processen framåt
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Lön: Enligt överenskommelse
Plats: ESS Groups kontor på Jacy'z, Gårda i Göteborg
Tillträde: Enligt överenskommelse
I ansökan vill vi att graderar dig på vissa kompetenser och egenskaper. Här vill vi även att du beskriver din erfarenhet i några korta meningar. Vi gissar att du är starkare inom vissa områden och brinner extra mycket för något - berätta så vi förstår vem just du är. Går du vidare i processen ingår också ett mindre case där du får presentera hur du tänker kring webb, upplevelse och konvertering.
Vi kallar till intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 11:e maj.
Hoppas vi hörs och varmt välkommen med din ansökan!
/Fredrik & Åsa på ESS Marknadsteam Så ansöker du
