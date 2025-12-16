Wasa vårdcentral söker ST-Läkare
Essem Care AB / Läkarjobb / Jönköping Visa alla läkarjobb i Jönköping
2025-12-16
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essem Care AB i Jönköping
Wasa vårdcentral öppnades 2010 i Jönköping och 2019 expanderade vårdcentralen och flyttade in i nybyggda, moderna lokaler på Kungsängen i Jönköping.
Vi som arbetar på Wasa vårdcentral är ett team som månar om verksamheten, lagkänslan och ett gott arbetsklimat med högt i tak. Hos oss är det viktigt att samtliga medarbetare gillar att komma intill arbetsplatsen och även ges möjlighet att utvecklas inom sin profession.
Vi söker dig som är legitimerad läkare med intresse för primärvård. På Wasa vårdcentral jobbar vi i tvärprofessionellt team bestående av: två allmänspecialist läkare, en läkare, psykolog, sjuksköterskor, fysioterapeut, undersköterskor och vårdadministratör.
Vi erbjuder:
• Konkurrenskraftig lön och en positiv löneutveckling som har en tydlig koppling till individuell prestation.
• Delaktighet i verksamheten och styrning av eget arbete.
• Fördjupning av din kompetens och kunskap. Vi tror på att erbjuda utbildning och har genom åren satsat mycket på att utbilda vår personal.
• Utmanande arbetsuppgifter. Utöver sedvanliga arbetsuppgifter på en vårdcentral ges stora möjligheter att fördjupa sig och ta extra ansvar inom egna intresseområden.
Som ST-läkare kommer du ges goda möjligheter att utbyta kunskaper och erfarenheter med våra andra erfarna läkare på mottagningen. I tjänsten ingår sedvanligt arbete inom primärvård: undersökning, utredning, bedömning, diagnostik, medicinsk behandling samt administrativt arbete som remisshantering och intygstjänster.
Vi samverkar med Region Jönköpings Läns studierektor och upprättar ett godkänt ST-kontrakt.
Meriterande är arbetslivserfarenhet utav primärvård eller annan relevant specialitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: adam.miakhil@rjl.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ST-Läkare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essem Care AB
(org.nr 556680-7540), http://wasa-vardcentral.se/
Kungsängstorget 4 (visa karta
)
554 62 JÖNKÖPING Arbetsplats
Wasa Vårdcentral (Essem Care AB) Kontakt
Verksamhetsutvecklare
Adam Miakhil adam.miakhil@rjl.se 0704452948 Jobbnummer
9647226