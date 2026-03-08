Waiter / Waitress - Basta Gävle!
2026-03-08
Dream Big - Join Basta!
Basta is a casual dining restaurant brand, offering great guest experiences in beautifully designed places. With a colourful inspiration from the narrow streets of Amalfi up to the north of Milano, we are proud of our generous food and an authentic Italian hospitality. The concept is a part of Urban Italian Group (UIG) and we are a family of 350 amazing people that keeps growing, serving over 3000 guests daily across our 10 trattorias.
Dröm stort - bli en del av Basta!
Basta är ett casual dining-koncept som skapar fantastiska gästupplevelser i vackert designade miljöer. Med färgstark inspiration från Amalfis smala gränder hela vägen upp till norra Milano är vi stolta över vår generösa mat och genuina italienska gästfrihet. Konceptet är en del av Urban Italian Group (UIG), och tillsammans är vi en familj på 350 fantastiska medarbetare som fortsätter att växa och varje dag serverar över 3 000 gäster på våra 10 trattorior.
About You and The Role
You have a BIG smile, proactive attitude and positive energy around you. You naturally enjoy making other people happy and of course you share our values. Your mission is to make a memorable experience for every guest beyond their expectations so that they come back again and again.
You take care of 25-35 guests in your section
You are multitasking, often help running drinks and food
You advice guests on food and wine choices and have knowledge of allergens and products
The advertised position is scheduled to start on May 1st and will be offered at a 75% part-time level
Om dig och rollen
Du har ett STORT leende, en proaktiv inställning och sprider positiv energi omkring dig. Du tycker naturligt om att göra andra människor glada och delar självklart våra värderingar. Ditt uppdrag är att skapa en minnesvärd upplevelse för varje gäst, över deras förväntan, så att de vill komma tillbaka om och om igen.
Du ansvarar för 25-35 gäster i din sektion
Du har förmågan att multitaska och hjälper ofta till att springa dryck och mat
Du guidar gäster i deras val av mat och vin samt har kunskap om allergener och våra produkter
Den utannonserade tjänsten är planerad att starta den 1 maj och erbjuds på 75 % deltid.
Benefits
Our team is full of big hearted and incredibly talented colleagues who will make sure you feel very welcomed from day one.
Rewarding salary + tips
5000kr referral bonus scheme for introducing a successful colleague
Delicious team meals and bottomless soft drinks on shifts
Flexible contracts tailored to your needs
Best on the market growth opportunities
Regular performance reviews and salary evaluations
Full onboarding, cross training and tailored career development plan
Work-life balance, 4 weeks schedule ahead.
The unforgettable annual Gala party and team nights out
International trips and possibility to work abroad
Friends for life
Förmåner
Vårt team består av varmhjärtade och otroligt skickliga kollegor som ser till att du känner dig välkommen redan från dag ett.
Konkurrenskraftig lön + dricks
5 000 kr i tipsbonus när du tipsar om en kollega som blir anställd
Fantastiska personalmåltider och fria läskedrycker under arbetspass
Flexibla anställningsavtal anpassade efter dina behov
Marknadsledande utvecklingsmöjligheter
Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar
Gedigen onboarding, cross-training och en skräddarsydd karriärplan
Balans mellan arbete och fritid, schema fyra veckor framåt
Oförglömlig årlig Gala och gemensamma teamkvällar
Internationella resor och möjlighet att arbeta utomlands
Vänner för livet
Our Trophy Cabinet
Diversity price 2023 (51 different nationalities within our family)
Top 10 most booked restaurants in Stockholm 2023
Sweden's Best Vegan Pizza 2024
Sweden's Best F&B Concept 2025
Best Restaurant in Marbella 2025: awarded by Vogue Spain for our rooftop concept Cielo by Florentine
Vårt prisskåp
Mångfaldspriset 2023 (51 olika nationaliteter i vår familj)
Topp 10 mest bokade restauranger i Stockholm 2023
Sveriges bästa veganska pizza 2024
Sveriges bästa F&B-koncept 2025
Bästa restaurang i Marbella 2025 - prisad av Vogue Spain för vårt rooftop-koncept Cielo by Florentine
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7309014-1880048". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Basta Falun AB
(org.nr 559070-7864), https://jobb.urbanitaliangroup.se
Drottninggatan 18
)
803 20 GÄVLE Arbetsplats
Basta Jobbnummer
9783534