VVS-montör till ROT projekt

QI Construction AB / VVS-jobb / Danderyd
2025-10-09


Vi söker en självgående VVS-montör för ROT arbeten med ett öga för service.
Detta innebär att man är lyhörd och social för att kunna möta kunden.
Dina arbetsuppgifter är varierande och består främst av montering, installationsarbete, felsökning samt reparation inom VVS.
Vidare att man är lösnings- och kvalitetsorienterad samt noggrann för att kunna överträffa kundens önskemål.
Slutligen att man är framåtsträvande, ansvarstagande med en positiv hållning för att kunna leverera bra resultat tillsammans med sina kollegor.
På din meritlista står utbildning i Säker-vatten och Heta Arbeten.
Självgående betyder för oss att du har lätt att planera och organisera ditt arbete.
Eftersom språket är en viktig del i kommunikationen med både kollegor och ledningsgrupp, därav behöver du kunna tala antingen svenska eller engelska.
Du har körkort B men behöver inte ha egen bil.
Lön och förmåner
Fast lön
5 veckor semester
ATK, allmän tidskortning och helglön
Servicebil
Friskvårdsbidrag

Vi avser att tillsätta tjänsten omgående.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VVS-montör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Qi Construction AB (org.nr 556521-7352)
Enebybergsvägen 16 (visa karta)
182 36  DANDERYD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Qicon Services AB

Kontakt
Administratör
Fredrik Fhanér
jobb@qicon.se
0707549727

Jobbnummer
9548808

