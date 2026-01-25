VVS-Montör
2026-01-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
VVS Finess stockholm AB är ett Auktoriserat VVS företag med lång erfarenhet inom VVS-branschen.
Vi arbetar främst med service och installation, allt från små reparationer till större byggprojekt. Hos oss är kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet alltid i fokus.
Nu växer vi och söker en självständig och driven rörmokare som vill bli en del i vårt gäng!

Dina arbetsuppgifter
* Installation, service och reparation av VVS-anläggningar
* Felsökning och underhåll av värme-, vatten- och avloppssystem
* Kontakt med kunder och samarbetspartners
* Bidra till en positiv arbetsmiljö och god laganda
Vi söker dig som
* Har flerårig erfarenhet som rörmokare
* Är noggrann, lösningsorienterad och kundfokuserad
* Kan arbeta både självständigt och i team
* Har B-körkort "KRAV"
Vi erbjuder
* En trygg anställning i ett stabilt företag
* Konkurrenskraftig lön och förmåner
* Tjänstebil och moderna verktyg
Låter det som du? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: Info@vvsfiness.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VVS Finess Stockholm AB
(org.nr 559463-1425) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9702995