VVS-Montör

VVS Finess Stockholm AB / VVS-jobb / Stockholm
2026-01-25


VVS Finess stockholm AB är ett Auktoriserat VVS företag med lång erfarenhet inom VVS-branschen.
Vi arbetar främst med service och installation, allt från små reparationer till större byggprojekt. Hos oss är kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet alltid i fokus.
Nu växer vi och söker en självständig och driven rörmokare som vill bli en del i vårt gäng!

Publiceringsdatum
2026-01-25

Dina arbetsuppgifter
* Installation, service och reparation av VVS-anläggningar
* Felsökning och underhåll av värme-, vatten- och avloppssystem
* Kontakt med kunder och samarbetspartners
* Bidra till en positiv arbetsmiljö och god laganda
Vi söker dig som
* Har flerårig erfarenhet som rörmokare
* Är noggrann, lösningsorienterad och kundfokuserad
* Kan arbeta både självständigt och i team
* Har B-körkort "KRAV"
Vi erbjuder
* En trygg anställning i ett stabilt företag
* Konkurrenskraftig lön och förmåner
* Tjänstebil och moderna verktyg
Låter det som du?

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: Info@vvsfiness.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VVS Finess Stockholm AB (org.nr 559463-1425)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9702995

