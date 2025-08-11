VVS-montör
Wikan Personal AB / VVS-jobb / Kristianstad Visa alla vvs-jobb i Kristianstad
2025-08-11
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Kristianstad
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Rörmontering Kristianstad AB är ett installations- och serviceföretag som är verksamma och starkt förankrade i Kristianstadsregionen.
Vi startade 1993, har idag 27 anställda och har många års erfarenhet från VVS-branschen med en stor samlad kompetens inom värme, vatten och sanitet. Genom att hela tiden utbilda vår personal säkerställer vi en hög kompetensnivå.
Vi värdesätter engagemang, kunskap och viljan av att överträffa kundens förväntningar!
Vi erbjuder ett arbete i en spännande miljö med stor variation på arbetsuppgifter tillsammans med hjälpsamma kollegor.
Nu söker vi en VVS-montör till Kristianstad.
I denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta som VVS-montör ute hos kunder i Kristianstadsregionen. Du utgår från hemmet med företagets bil och arbetar både självständigt och tillsammans med en kollega beroende på jobbets storlek.
Din bakgrund/Dina egenskaper
För att lyckas i tjänsten krävs:
• VVS-utbildning.
• Att du är utåtriktad och arbetar serviceinriktat med kunden i fokus.
• Gillar att ta ansvar och arbeta både självständigt och i grupp.
• Är ordningsam och strukturerad.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning tillämpas.
Ansökningarna behandlas löpande så skicka in din ansökan redan idag! Sista ansökningsdag är dock 31/8.
Ansökningarna tar vi endast emot via vår hemsida www.wikan.se
och vid frågor angående tjänsten kontakta Andreas Håkansson på 044-5906507.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "13494". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), http://www.wikan.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Andreas Håkansson 044-590 65 07 Jobbnummer
9453269