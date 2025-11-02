VVS-installatörer

Optimea VVS AB / VVS-jobb / Stockholm
2025-11-02


Vi söker erfarna VVS-installatörer i Stockholm !
Vårt företag Optimea VVS AB är på jakt efter skickliga VVS-installatörer med erfarenhet för att ansluta till vårt team. Som en växande verksamhet inom VVS-branschen strävar vi efter att erbjuda högkvalitativa tjänster till våra kunder över hela Sverige.

Publiceringsdatum
2025-11-02

Kvalifikationer
Erfarenhet inom VVS-installationer.
Förmåga att kommunicera på svenska, engelska och ryska.
Kompetens och kunskap inom VVS-teknik och system.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Ansvarsfull och noggrann arbetsmetodik.

Vi erbjuder:
Spännande och varierande projekt.
Möjlighet till professionell utveckling och tillväxt.
Konkurrenskraftig ersättning och förmåner.
En positiv arbetsmiljö och ett stödjande team.

Om du är en engagerad och kvalificerad VVS-installatör som är redo att ta nästa steg i din karriär, kontakta oss idag för att utforska möjligheterna att ansluta till vårt team. Skicka ditt CV och ett personligt brev till mikael@optimeavvs.se
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: mikael@optimeavvs.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Optimea VVS AB (org.nr 559245-8128)
Gjuterivägen 13 (visa karta)
168 67  BROMMA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Mihails kiricenko
mikael@optimeavvs.se

Jobbnummer
9584417

