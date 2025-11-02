VVS-installatörer
Optimea VVS AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2025-11-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Optimea VVS AB i Stockholm
Vi söker erfarna VVS-installatörer i Stockholm !
Vårt företag Optimea VVS AB är på jakt efter skickliga VVS-installatörer med erfarenhet för att ansluta till vårt team. Som en växande verksamhet inom VVS-branschen strävar vi efter att erbjuda högkvalitativa tjänster till våra kunder över hela Sverige.Publiceringsdatum2025-11-02Kvalifikationer
Erfarenhet inom VVS-installationer.
Förmåga att kommunicera på svenska, engelska och ryska.
Kompetens och kunskap inom VVS-teknik och system.
Förmåga att arbeta självständigt och i team.
Ansvarsfull och noggrann arbetsmetodik.
Vi erbjuder:
Spännande och varierande projekt.
Möjlighet till professionell utveckling och tillväxt.
Konkurrenskraftig ersättning och förmåner.
En positiv arbetsmiljö och ett stödjande team.
Om du är en engagerad och kvalificerad VVS-installatör som är redo att ta nästa steg i din karriär, kontakta oss idag för att utforska möjligheterna att ansluta till vårt team. Skicka ditt CV och ett personligt brev till mikael@optimeavvs.se
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
E-post: mikael@optimeavvs.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Optimea VVS AB
(org.nr 559245-8128)
Gjuterivägen 13 (visa karta
)
168 67 BROMMA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mihails kiricenko mikael@optimeavvs.se Jobbnummer
9584417