Vuxenutbildningen söker instruktör i HLR och Första hjälpen - Stenungsunds kommun, Kompetens och Utveckling - Sjuksköterskejobb i Stenungsund

Stenungsunds kommun, Kompetens och Utveckling / Sjuksköterskejobb / Stenungsund2021-06-30Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 27 000 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.Kommunen är organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Sektor Utbildning omfattar förskolor och grundskolor med tillhörande skolbarnomsorg, grundsärskola, gymnasium, vuxenutbildning samt Kultur- och fritid.Verksamheten Kompetens och Utveckling organiserar all kommunal Vuxenutbildning. Inom verksamheten återfinns Skolenhet 1 (grundläggande- och gymnasial Vuxenutbildning, Komvux som särskild utbildning samt SFI), Skolenhet 2 (regional och kommunal yrkesutbildning samt YH), samt Arbetsmarknadsenheten/Enheten för nyanlända. Inom denna verksamhet ligger även Uppdragsutbildningen, som genomför kortare och längre utbildningar för företag och organisationer.2021-06-30Vi söker dig som är vårdutbildad och som har fallenhet för att utbilda andra. Kanske är du idag sjuksköterska eller undersköterska och känner att du skulle tycka det vara roligt att undervisa andra. Kanske har du redan avslutat ditt aktiva yrkesliv, men känner att du fortfarande har mycket att ge.Ditt uppdrag innebär att du ska utbilda en stor del av kommunens anställda inom HLR och Första hjälpen. Som vi tänker nu ska du undervisa på 80 procent, det vill säga fyra dagar i veckan. Inga kvällar, nätter eller helger!Våra kurser är heldagsutbildningar som kombinerar HLR och Första hjälpen. Grupperna storlek är upp till tio personer och du ska självständigt utbilda dem under en dag. Till din hjälp finns dockor, filmer och mycket annat material. Beroende på vad deltagarna i gruppen jobbar med kan din dag inrikta sig mot skolpersonal, administratörer, vård- och omsorgspersonal och många andra yrkesgrupper. Både HLR och första hjälpen skiljer sig åt en del beroende på vilken grupp det handlar om.I arbetet ingår förutom att hålla utbildningar, att förbereda undervisningen och ta hand om dockor och annat material. Viss form av repetitivt arbete förekommer. Du arbetar självständigt, men har hela tiden tillgång till ett nätverk av kollegor inom Vuxenutbildningen.Krav finns att du har utbildning inom vård och omsorg och har goda kunskaper om första hjälpen, både praktiskt och teoretiskt. Vi söker dig som är pedagogisk lagd och har du tidigare erfarenhet av att ha undervisat om detta är det meriterande. Meriterande är också om du är utbildad instruktör inom hjärt-lungräddning.För att arbeta hos oss behöver du ha fallenhet för att utbilda andra. Det innebär att du självständigt och flexibelt kan planera ditt arbete och med entusiasm, kunskap och variation engagera deltagarna. Du bör också ha viss vana av Powerpoint, datorer och annan teknisk utrustning.Hos oss arbetar redan en erfaren instruktör inom HLR och Första hjälpen. Denna person kommer att hjälpa dig i början, men ganska snart förväntas du ta ett stort eget ansvar.ÖVRIGTVi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.Intervjuer planeras under vecka 33.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Enligt överenskommelse, dock senast första oktober. Vi tillämpar löpande urval av kandidater. Möjlighet till förlängning finns om behov uppstår., upphör: 2021-12-17 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-08-15Stenungsunds kommun, Kompetens och Utveckling5838656