VR Norrtåg söker Kundservicemedarbetare
2025-08-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
, Gävle
, Borlänge
, Fagersta
, Sundbyberg
Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på det nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Om rollen:
Som kundservicemedarbetare hos oss har du en central roll i att skapa trygghet och service för våra resenärer, både i vardagen och när något oväntat inträffar. Du kommer att arbeta i ett engagerat team där samarbete, kommunikation och ett lösningsorienterat förhållningssätt är avgörande för att lyckas.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Besvara och hantera inkommande kundärenden via telefon, chatt och e-post.
• Hålla dig uppdaterad om trafikläget och kommunicera relevant information till resenärer, medarbetare och externa parter.
• Omboka resenärer, beställa ersättningstrafik, hantera hotellövernattningar och säkerställa ekonomiskt hållbara lösningar.
• Stötta tågvärdar och trafikledare vid större störningar samt arbeta proaktivt för god resenärsinformation.
• Arbeta i linje med VR:s värderingar och bidra till att stärka Norrtågs varumärke.
Dina egenskaper
Du är en trygg och serviceinriktad person som behåller lugnet även under pressade situationer. Du har god kommunikativ förmåga, trivs med samarbete och gillar att lösa problem snabbt och effektivt. Du har lätt för att ta ansvar och att sätta dig in i olika system och situationer.
Vi ser gärna att du har
• En gymnasieexamen
• Tidigare arbetslivserfarenhet inom kundservice.
• God vana av att arbeta i digitala system, inklusive O365.
• Myclet goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att agera handledare eller instruktör
• Tidigare erfarenhet av att hantera trafikstörningar eller ersättningstrafik
Placering:
Placering:
VR:s kontor i Umeå.Publiceringsdatum2025-08-11
VR Sverige tar över driften av tågtrafiken den 14 december 2025. Innan trafikstarten kommer de nyanställda att få utbildning och nödvändig introduktion, så att de är väl rustade för sina arbetsuppgifter när verksamheten drar igång. Den planerade starten för rollen som kundservicemedarbetare är därför i slutet av november.
Vill du bli en del av VR? Skicka in ditt CV och ditt personliga brev via länken nedan. Vi kallar till intervjuer löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Ersättning

Vi tillämpar lönesättning enligt bransch och kollektivavtal
