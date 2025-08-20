Volvosteget 2025-2026 Köping
2025-08-20
Volvokoncernen bidrar till ett ökat välstånd genom att erbjuda transport- och infrastrukturlösningar som lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner och motorer för marina- och industriella applikationer samt finansiering och tjänster som ökar kundernas drifttid och produktivitet.
Är du nyfiken på en framtid inom en spännande bransch? Då kan Volvosteget vara något för dig!
Vad är Volvosteget?
Volvosteget är Volvokoncernens yrkesinriktade utbildning som kombinerar jobb, praktik och teori. Här får du lära dig från grunden, jobba praktiskt och vara en del av ett stort företag som bygger framtidens fordon. Samtidigt får du lön, ledighet och stöd längs vägen. Du behöver ingen tidigare erfarenhet av industrin för att kunna söka. Det spelar heller ingen roll vilken inriktning du har gått, bara du har en examen från gymnasiet.
På Volvos fabriker runt om i Sverige tillverkar vi världsledande lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, motorer och drivlinor. För att säkra framtidens kompetens utbildar Volvokoncernen unga som vill satsa på en karriär inom industrin.
Vad erbjuder Volvosteget?
* Jobb och utbildning i ett år.
* Visstidsanställning från 2025-11-03 till 2026-11-02.
* Lön på 21 765 kr i månaden (23 289 kr från januari 2026).
* 35 veckor praktik inom produktion varvat med 12 veckor teori.
* Certifikat som intygar din kompetens och erfarenhet av industrin.
* 3000 kr i friskvårdsbidrag.
* Fem veckors betald ledighet, förlagd under jul och sommar.
Vem kan söka?
* Du har en avslutad gymnasieutbildning med ett slutbetyg från treårigt gymnasieprogram. Du har betyg E eller högre i Matematik 1, Svenska 1/SAS 1 och Engelska 5.
* Du är arbetssökande på heltid eller deltid och inskriven på arbetsförmedlingen. Är du inte det idag? Inga problem. Gå till www.arbetsformedlingen.se
och skriv in dig eller kontakta Arbetsförmedlingens kundtjänst på telefon 0771-416 416.
* Du trivs i en miljö där det händer saker, vill utveckla dig själv och tycker det är kul att lösa problem.
Volvo Powertrain i Köping
På Volvo i Köping tillverkas växellådor. Som Volvostegare kommer du ha din praktik inom tillverkning/bearbetning vilket innebär allt som sker med olika produktdelar, innan de ska monteras till en slutprodukt.
Det här är vi. Dina nya kollegor.
På Volvo i Köping har vi en härlig stämning och satsar mycket på lagarbete. Vi har roligt på jobbet och vi ställer upp för varandra. Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet för att öka produktionen och förbättra arbetsmiljön för våra anställda.
Vi tycker det är viktigt med mångfald och ser en fördel med människor med olika bakgrund och erfarenheter som tillsammans strävar mot vårt mål - vi ska vara världens bästa transmissionsfabrik! Låter det spännande? Då kanske nästa steg för dig är Volvosteget!
Så här söker du.
Skapa ett konto genom att klicka på länken nedan (om du inte redan har ett sedan tidigare), bra då man ibland behöver komplettera eller gå tillbaka till sin ansökan. Du hittar hit genom att klicka här: My Profile
Det går bra att ladda upp PDFer eller fota de dokument du ska bifoga. När du går igenom ansökan står det precis vilka dokument du ska ladda upp.
För att ansöka och gå vidare i rekryteringen följer du stegen nedan:
* Klicka på ansök i denna annons
* Skapa ett konto eller logga in på ditt nuvarande konto
* Bifoga ditt CV och personliga brev
* Bifoga dina slutbetyg från gymnasiet
* Bifoga intyg om inskrivning på Arbetsförmedlingen (daterat i år)
Tänk på att ansökan ska vara komplett för att du ska gå vidare till nästa steg i rekryteringsprocessen. Missa inget!
Nyfiken?
Gå in på www.volvosteget.se
och läs mer om utbildningen. Har du frågor får du gärna också kontakta oss på info@volvosteget.se
.
Kontaktuppgifter
Om du har tekniska frågor vid till exempel inloggningsproblem eller uppladdning av dokument, kontakta supporten på e-mail (skriv på engelska): support.recruitment.gku@volvo.com
