Vivab söker Enhetschef för ÅVC i Varberg
Capus AB / Byggjobb / Falkenberg Visa alla byggjobb i Falkenberg
2026-02-04
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capus AB i Falkenberg
, Ängelholm
, Höganäs
, Borås
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Vill du leda en verksamhet som är en viktig del av ett hållbart samhälle? Som enhetschef för Återvinningscentralerna i Varberg får du en nyckelroll i att utveckla framtidens arbetssätt och skapa en kundvänlig och effektiv återvinningscentral. Här får du möjlighet att påverka, driva förändring och inspirera ett team på resan mot nya lösningar.Publiceringsdatum2026-02-04Om företaget
Vivab arbetar för en miljösmart vardag och en hållbar framtid. Vi ansvarar för vatten, avlopp och avfallshantering i Varberg och Falkenberg. Vår värdegrund bygger på att skapa hållbara lösningar, dela kunskap och inspirera till utveckling. Som ledare hos oss är du närvarande, bygger tillit och coachar medarbetare att växa - det är kärnan i vår ledarskapsfilosofi. Hos oss får du ta ledningen i att forma framtidens arbetssätt och tillsammans med teamet skapa lösningar som gör skillnad.Arbetsuppgifter
Som enhetschef för ÅVC i Varberg leder du verksamheten med fokus på kvalitet, service och utveckling. Du har ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö och arbetar nära avdelningschefen för att planera, samordna och driva verksamheten framåt.
I rollen ingår att:
Leda och coacha medarbetare mot gemensamma mål.
Säkerställa att verksamheten följer lagar, avtal och Vivabs riktlinjer.
Utveckla arbetssätt och rutiner för ökad effektivitet och kundnöjdhet.
Bidra till ständiga förbättringar och inspirera till nya lösningar.
Företräda Vivab i dialog med kunder, samarbetspartners och intressenter.
Vem är du?
Du är en närvarande och engagerad ledare som skapar struktur och riktning. Du trivs med att bygga goda relationer, kommunicera tydligt och motivera andra. För dig är förändring en möjlighet - och du har förmågan att göra den begriplig och inspirerande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hur du kompletterar teamet.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledarskap, önskvärt med erfarenhet av personalansvar.
God förståelse för arbetsmiljö och ekonomiskt ansvar.
B-körkort.
Meriterande:
• Erfarenhet från avfalls- eller återvinningsbranschen.
• Kunskap om förändringsledning.
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
• Erfarenhet av arbetsmiljöarbete.
• Vana vid budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
• Erfarenhet av att leda i dialog och samverkan.
Hos oss får du
Ett uppdrag med stor samhällsnytta och miljömässig betydelse.
Mandat att påverka och utveckla arbetssätt.
Stöd från en organisation som värdesätter samarbete, lärande och innovation.
Anställningsform
Rollen är ett vikariat på ca ett år fram till mitten av maj, 2027.
Vi ser fram emot din ansökan
Vi ser fram emot din ansökan senast den 22 februari.
I denna rekrytering samarbetar vi med Capus. För ytterligare information kring tjänsten kontakta Johanna Wållgren på 072-660 18 68 eller johanna.wallgren@capus.se
Du lämnar din ansökan via ansökningsformuläret på capus.se
Skicka in din ansökan och bli en del av vår resa mot en miljösmart vardag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capus AB
(org.nr 556659-7828), https://vivab.se/ Arbetsplats
Vivab (Vatten & Miljö i Väst AB) Kontakt
Johanna Wållgren johanna.wallgren@capus.se Jobbnummer
9724003