Vitvarumontör/Hemelektronikinstallatör
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2026-07-06
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Vi söker Vitvarumontörer & Bärhjälpare
Vill du ha ett varierande jobb där du får arbeta praktiskt, träffa kunder och vara en viktig del av deras vardag? Då kan någon av våra tjänster passa dig!
Vi söker nu både vitvarumontörer och bärhjälpare till vårt team.
Vitvarumontör
Som vitvarumontör ansvarar du för att leverera, bära in och installera vitvaror hos våra kunder. Arbetet är fysiskt och omväxlande, och varje dag möter du nya människor. Du blir företagets ansikte utåt och spelar en viktig roll i att ge våra kunder en positiv upplevelse.
Bärhjälpare
Som bärhjälpare arbetar du tillsammans med våra montörer och chaufförer. Du hjälper till med transport och inbärning av vitvaror samt bidrar till att arbetet flyter på smidigt. Rollen innebär även att du hanterar enklare administrativa arbetsuppgifter, såsom att registrera leveranser, hantera följesedlar och annan dokumentation. Tjänsten passar dig som trivs med ett aktivt och fysiskt arbete, är ordningsam och gillar att arbeta i team.
Vi värdesätter hög service och nöjda kunder. Därför söker vi dig som är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs med att hjälpa människor.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Leverera och bära in vitvaror till kund.
Installera och koppla in vitvaror enligt gällande säkerhetsföreskrifter (gäller vitvarumontörer).
Hantera enklare administrativa uppgifter, dokumentation och registrering av leveranser (gäller bärhjälpare).
Ge kunden ett trevligt och professionellt bemötande.
Arbeta med utgångspunkt från vår terminal.Kvalifikationer
Har B-körkort
Har god fysik och trivs med ett aktivt arbete.
Är serviceinriktad och ansvarstagande.
Är lösningsorienterad och kan hantera olika situationer på ett lugnt och professionellt sätt.
Har god kommunikativ förmåga.
Talar och skriver svenska och engelska, ryska eller ukrainska.
Meriterande:
Erfarenhet av installation eller montage av vitvaror.
Elkunskap eller elbehörighet.
VVS-kunskap
Dörromhägning, integration, TV-montage.
Erfarenhet av flytt-, transport- eller lagerarbete.
Vana av administrativa arbetsuppgifter.Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är en positiv, noggrann och händig person som tycker om att arbeta praktiskt och självständigt. Du är självgående men samarbetar också bra med kollegor. Du är strukturerad och trivs med att kombinera fysiskt arbete med enklare administration. Du gillar att ge god service, är flexibel och har alltid kunden i fokus.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Oavsett om du söker tjänsten som vitvarumontör eller bärhjälpare ser vi fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: fraktbolagetgds@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fraktbolaget GDS AB
(org.nr 559507-9913) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
GDS AB, Fraktbolaget Jobbnummer
9994499