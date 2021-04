Vittra Gerdsken söker biträdande rektor - Vittraskolorna AB - Pedagogchefsjobb i Alingsås

Vittraskolorna AB / Pedagogchefsjobb / Alingsås2021-04-07Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 23 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare.På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre. Vi lär dem att tänka själva och göra skillnad.Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.Hos oss på Vittra Gerdsken i Alingsås erbjuder vi både förskola och skola för ca 600 barn och elever. Vi är en plats där vi tillsammans har modet att jobba med utveckling och lärande som en del av vår vardag. För att skapa utveckling har vi höga förväntningar på våra barn, personal, ledning och vårdnadshavare. Vi tror att alla kan vara med och bidra till utveckling och lärande och ser stora fördelar med att jobba i arbetslag där vi jobbar tillsammans för barnens bästa.Detta söker vi:Vi letar efter en person som är nyfiken på att tänka på nya sätt runt förskola och skola. Du ser vilka möjligheter ditt egna ledarskap tillsammans med andra kan bidra till utveckling och möjlighet att få andra människor att växa. Du brinner för att vara med och skapa Alingsås friskaste för- och grundskola där både rörelse och återhämtning är viktiga faktorer för dig. Du är nyfiken, modig och brinner för att vara med att fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi ser att du har erfarenhet av undervisning och forskning för utveckling och lärande. Du är prestigelös och flexibel i ditt sätt att tänka och har en förmåga att prioritera rätt saker för att både barn, elever och medarbetare ska lyckas. För dig är det viktigt att följa med i samhällsutvecklingen och det är en självklarhet för dig att vara ett föredöme för alla i din närhet.Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, elevhälsoarbete och schemaläggning.Detta erbjuder vi:I din roll som biträdande rektor hos oss kan du förvänta dig mycket goda utvecklingsmöjligheter. Du har tillgång till kompetensutveckling via Vittrasamordnade utbildningar samt tillgång till det omfattande utbildningsutbud som anordnas av AcadeMedia Academy. Du har också tillgång till Vittras stab som erbjuder en rad olika specialistfunktioner och som har ett nära samarbete med våra skolor. Vi har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete som är väl implementerade i alla våra skolor.Låter detta intressant?Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Kommunal samt Vision vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar. Du erbjuds också ett årligt friskvårdsbidrag samt en del andra förmåner via vår förmånsportal.Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mejl. Sista ansökningsdag är 2021-06-01. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde 2021-08-09 eller enligt överenskommelse. Ansök gärna snarast då urval sker löpande.Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Sara Persson på telefon 0708217638 eller på mail sara.persson@vittra.se Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-06-01Vittraskolorna AB5677397