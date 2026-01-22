Visual Merchandiser till ÆRA Fashion, Arlanda
2026-01-22
Vill du arbeta i en miljö där tempo, människor och internationella kundflöden möts varje dag? Där det visuella uttrycket inte bara ska vara snyggt, utan tydligt, relevant och affärsdrivande? Hos Airport Retail Group söker vi nu en Visual Merchandiser till våra ÆRA Fashion-butiker på Arlanda - en butik på Terminal 5 och en på SkyCity.
Som Visual Merchandiser har du en ledande och utvecklande roll med ansvar för det visuella uttrycket i båda butikerna. Du skapar ett inspirerande och kommersiellt visuellt uttryck som stärker både kundupplevelse och försäljning - i en miljö där kunden ofta är på väg och tiden är begränsad.
I den här rollen handlar visual merchandising inte enbart om exponering, utan om kundmötet. Det visuella arbetet och mötet med kunden går hand i hand. Du ser kunden, hälsar, ger service och hjälper till i köpprocessen när det behövs. Vi tror att tydliga visuella lösningar, närvaro och service tillsammans skapar trygghet, inspiration och köpbeslut.
Rollen är inte ensam, utan har ett tydligt ansvar som utförs tillsammans i nära samarbete med butikschefen och teamet. Genom din visuella kompetens, ditt ledarskap och din pedagogiska förmåga leder, utbildar och inspirerar du kollegor så att det visuella arbetet blir en naturlig del av vardagen och butikerna utvecklas över tid.
Ditt ansvar
Som Visual Merchandiser hos oss ansvarar du bland annat för att:
Ha det övergripande visuella ansvaret för två butiker (ca 300-400 kvm per enhet)
Säkerställa att det visuella uttrycket följer AERA Fashions koncept och riktlinjer
Förstå var varan ska placeras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för försäljning och kundupplevelse
Arbeta datadrivet genom att analysera försäljningsstatistik och dra visuella slutsatser
Planera, strukturera samt leda och utveckla det visuella arbetet i butik tillsammans med butikschefen
Omsätta centrala riktlinjer till lokala förutsättningar - kreativt och kommersiellt
Utbilda och utveckla medarbetare inom visual merchandising
Säkerställa att det visuella tänket och arbetssätten lever i den dagliga driften
Vara en förebild och inspirationskälla i butik
Skapa visuella lösningar anpassade för högt tempo, kunder i rörelse och ett aktivt kundmöte
I vardagen innebär rollen bland annat att du:
Planerar och genomför exponeringar enligt VM-guidelines och kampanjplaner
Säkerställer korrekt sortimentsplacering utifrån säsong, flöde och försäljningsdata
Analyserar resultat för att optimera ytor och exponering
Leda och coacha kollegor i det dagliga visuella arbetet
Följer upp butiksmiljön veckovis
Dokumenterar via foto och genomför digitala Store Walks för lärande och inspiration
Samarbetar nära VM-teamet i Norge
Ger service och är en aktiv del av försäljningsarbetet
Vem vi tror att du är
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Trivs i och uppskattar högt tempo
Trivs i flygplatsmiljön och har förståelse för kundens resa
Är trygg i en ledande, utbildande och samarbetsinriktad roll
Har ett starkt visuellt och kommersiellt helhetsperspektiv samt god känsla för kreativitet
Är pedagogisk, tydlig och trygg i att ge feedback
Är analytisk och nyfiken på hur visuella beslut påverkar försäljning
Är strukturerad, kommunikativ och inspirerande
Har erfarenhet av att leda dig själv, ta ansvar för prioriteringar och forma rollens innehåll utifrån givna förutsättningar
Är bekväm med att fatta beslut, ta initiativ och anpassa ditt arbetssätt - med tydligt fokus på helheten i butikenKvalifikationer
Relevant erfarenhet från rollen som Visual Merchandiser
Erfarenhet från retail, gärna mode
God kunskap i försäljning och kundbemötande
Erfarenhet av att utbilda, engagera och utveckla team
God ekonomisk förståelse samt vana att arbeta med uppföljning och butikens nyckeltal
Svenska i tal och skrift är ett krav; övriga språk är meriterande
Vi erbjuder
En varierad, rolig och fartfylld arbetsdag
En ledande befattning där du får vara med och forma och leda affären
Goda arbetsvillkor i en inspirerande arbetsmiljö
Förmånliga personalförmåner i ett växande företag med flygplatsbutiker i hela Norden och Europa
Anställningsform: Tillsvidare, heltid (provanställning tillämpas) Placering: Arlanda flygplats Lön: Avtalsenlig lön med ett ansvarstillägg Arbetstider: Enligt överenskommelse. Butikerna är öppna alla dagar mellan kl. 05.00-21.00. Tillträde: Enligt överenskommelse Krav: Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning inklusive bakgrundskontroll enligt Swedavias kriterier
I denna rekryteringsprocess samarbetar ÆRAFashion med Retail Knowledge. Ansvarig rekryterare är Tina Pascotto. Vid frågor: tina@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren
Airport Retail Group driver några av Europas mest attraktiva flygplatsbutiker. Med starka koncept, engagerade medarbetare och tydligt kundfokus skapar vi upplevelser som fungerar - även när tempot är högt och kunden är på väg.
Hos ÆRA Fashion hittar du det senaste inom mode - från trendplagg till klassiska och tidlösa produkter. Företaget har en stor del av sin verksamhet på flygplatser och är uppdelat i två divisioner: Duty Free och Fashion. Vår vision är att bli Nordens ledande operatör av flygplatsbutiker, varuhus och outlets.
