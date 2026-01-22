Visual Merchandiser till ÆRA Fashion, Arlanda

Retail Knowledge Sweden AB / Grafiska jobb / Sigtuna
2026-01-22


Visa alla grafiska jobb i Sigtuna, Österåker, Håbo, Upplands-Bro, Upplands Väsby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Retail Knowledge Sweden AB i Sigtuna, Österåker, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla eller i hela Sverige

Vill du arbeta i en miljö där tempo, människor och internationella kundflöden möts varje dag? Där det visuella uttrycket inte bara ska vara snyggt, utan tydligt, relevant och affärsdrivande? Hos Airport Retail Group söker vi nu en Visual Merchandiser till våra ÆRA Fashion-butiker på Arlanda - en butik på Terminal 5 och en på SkyCity.
Som Visual Merchandiser har du en ledande och utvecklande roll med ansvar för det visuella uttrycket i båda butikerna. Du skapar ett inspirerande och kommersiellt visuellt uttryck som stärker både kundupplevelse och försäljning - i en miljö där kunden ofta är på väg och tiden är begränsad.
I den här rollen handlar visual merchandising inte enbart om exponering, utan om kundmötet. Det visuella arbetet och mötet med kunden går hand i hand. Du ser kunden, hälsar, ger service och hjälper till i köpprocessen när det behövs. Vi tror att tydliga visuella lösningar, närvaro och service tillsammans skapar trygghet, inspiration och köpbeslut.
Rollen är inte ensam, utan har ett tydligt ansvar som utförs tillsammans i nära samarbete med butikschefen och teamet. Genom din visuella kompetens, ditt ledarskap och din pedagogiska förmåga leder, utbildar och inspirerar du kollegor så att det visuella arbetet blir en naturlig del av vardagen och butikerna utvecklas över tid.
Ditt ansvar
Som Visual Merchandiser hos oss ansvarar du bland annat för att:

Ha det övergripande visuella ansvaret för två butiker (ca 300-400 kvm per enhet)

Säkerställa att det visuella uttrycket följer AERA Fashions koncept och riktlinjer

Förstå var varan ska placeras för att skapa bästa möjliga förutsättningar för försäljning och kundupplevelse

Arbeta datadrivet genom att analysera försäljningsstatistik och dra visuella slutsatser

Planera, strukturera samt leda och utveckla det visuella arbetet i butik tillsammans med butikschefen

Omsätta centrala riktlinjer till lokala förutsättningar - kreativt och kommersiellt

Utbilda och utveckla medarbetare inom visual merchandising

Säkerställa att det visuella tänket och arbetssätten lever i den dagliga driften

Vara en förebild och inspirationskälla i butik

Skapa visuella lösningar anpassade för högt tempo, kunder i rörelse och ett aktivt kundmöte

Publiceringsdatum
2026-01-22

Arbetsuppgifter
I vardagen innebär rollen bland annat att du:

Planerar och genomför exponeringar enligt VM-guidelines och kampanjplaner

Säkerställer korrekt sortimentsplacering utifrån säsong, flöde och försäljningsdata

Analyserar resultat för att optimera ytor och exponering

Leda och coacha kollegor i det dagliga visuella arbetet

Följer upp butiksmiljön veckovis

Dokumenterar via foto och genomför digitala Store Walks för lärande och inspiration

Samarbetar nära VM-teamet i Norge

Ger service och är en aktiv del av försäljningsarbetet

Vem vi tror att du är
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:

Trivs i och uppskattar högt tempo

Trivs i flygplatsmiljön och har förståelse för kundens resa

Är trygg i en ledande, utbildande och samarbetsinriktad roll

Har ett starkt visuellt och kommersiellt helhetsperspektiv samt god känsla för kreativitet

Är pedagogisk, tydlig och trygg i att ge feedback

Är analytisk och nyfiken på hur visuella beslut påverkar försäljning

Är strukturerad, kommunikativ och inspirerande

Har erfarenhet av att leda dig själv, ta ansvar för prioriteringar och forma rollens innehåll utifrån givna förutsättningar

Är bekväm med att fatta beslut, ta initiativ och anpassa ditt arbetssätt - med tydligt fokus på helheten i butiken

Kvalifikationer
Relevant erfarenhet från rollen som Visual Merchandiser

Erfarenhet från retail, gärna mode

God kunskap i försäljning och kundbemötande

Erfarenhet av att utbilda, engagera och utveckla team

God ekonomisk förståelse samt vana att arbeta med uppföljning och butikens nyckeltal

Svenska i tal och skrift är ett krav; övriga språk är meriterande

Vi erbjuder
En varierad, rolig och fartfylld arbetsdag

En ledande befattning där du får vara med och forma och leda affären

Goda arbetsvillkor i en inspirerande arbetsmiljö

Förmånliga personalförmåner i ett växande företag med flygplatsbutiker i hela Norden och Europa

Anställningsform: Tillsvidare, heltid (provanställning tillämpas) Placering: Arlanda flygplats Lön: Avtalsenlig lön med ett ansvarstillägg Arbetstider: Enligt överenskommelse. Butikerna är öppna alla dagar mellan kl. 05.00-21.00. Tillträde: Enligt överenskommelse Krav: Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning inklusive bakgrundskontroll enligt Swedavias kriterier
I denna rekryteringsprocess samarbetar ÆRAFashion med Retail Knowledge. Ansvarig rekryterare är Tina Pascotto. Vid frågor: tina@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Om arbetsgivaren
Airport Retail Group driver några av Europas mest attraktiva flygplatsbutiker. Med starka koncept, engagerade medarbetare och tydligt kundfokus skapar vi upplevelser som fungerar - även när tempot är högt och kunden är på väg.
Hos ÆRA Fashion hittar du det senaste inom mode - från trendplagg till klassiska och tidlösa produkter. Företaget har en stor del av sin verksamhet på flygplatser och är uppdelat i två divisioner: Duty Free och Fashion. Vår vision är att bli Nordens ledande operatör av flygplatsbutiker, varuhus och outlets.
Läs mer: ÆRA Fashion

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7065814-1803889".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Retail Knowledge Sweden AB (org.nr 556636-0367), https://jobb.retailknowledge.se
Terminal 5 (visa karta)
190 60  STOCKHOLM-ARLANDA

Arbetsplats
Retail Knowledge

Jobbnummer
9700037

Prenumerera på jobb från Retail Knowledge Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Retail Knowledge Sweden AB: