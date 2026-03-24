Visual Merchandiser till ÆRA Fashion, Arlanda
2026-03-24
Vill du skapa visuella uttryck som driver både kundupplevelse och försäljning i en miljö där tempot är högt och kunden alltid är på väg? Vi söker nu en Visual Merchandiser till våra ÆRA Fashion-butiker på Arlanda.
Som Visual Merchandiser har du en ledande och affärsnära roll i våra två butiker på Arlanda, Terminal 5 och Sky City. Du ansvarar för att planera, driva och utveckla det visuella uttrycket utifrån vårt koncept och våra riktlinjer, och anpassar det till butikernas flöde och kundbeteenden.
Du är en självklar del av teamet och arbetar nära butikschef och kollegor. Genom din visuella och kommersiella kompetens samt ditt ledarskap säkerställer du att visual merchandising blir en naturlig och självklar del av det dagliga arbetet och så att affären utvecklas över tid.
Ditt ansvar
Som Visual Merchandiser hos oss ansvarar du bland annat för att:
Leda det övergripande visuella arbetet för två butiker (ca 300-400 kvm per enhet)
Säkerställa att det visuella uttrycket följer ÆRA Fashions koncept och riktlinjer
Optimera varuplacering för maximal försäljning och kundupplevelse
Arbeta datadrivet genom att analysera försäljning och omsätta insikter i visuella beslut
Planera, strukturera samt leda och utveckla det visuella arbetet i butik tillsammans med butikschefen
Utbilda och utveckla medarbetare inom visual merchandising
Skapa kreativa och kommersiella lösningar anpassade till ett högt tempo och kunder i rörelse
I vardagen innebär rollen bland annat att du:
Planerar och genomför exponeringar enligt riktlinjer och kampanjplaner
Säkerställer korrekt sortimentsplacering utifrån säsong, flöde och försäljningsdata
Analyserar och följer upp resultat för att optimera ytor och exponering
Leder och coachar kollegor i det dagliga visuella arbetet
Dokumenterar arbetet genom foto samt genomför digitala Store Walks för lärande och inspiration
Vem vi tror att du är
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
Har ett starkt visuellt och kommersiellt helhetsperspektiv med känsla för både detaljer och affär
Är trygg i en ledande roll och trivs med att inspirera, utbilda och samarbeta
Trivs i ett högt tempo och ser möjligheter i en dynamisk miljö
Är analytisk och motiveras av att se hur dina beslut påverkar försäljningen
Trivs i flygplatsmiljön och har förståelse för kundens resa
Har förmågan att prioritera, ta initiativ och driva arbetet framåtKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från en renodlad Visual Merchandiser-roll inom retail och mode, där visual merchandising har varit ditt huvudsakliga ansvarsområde
God affärsförståelse och vana att arbeta datadrivet
Erfarenhet av att utbilda och utveckla andra i det visuella arbetet
Svenska i tal och skrift är ett krav; övriga språk är meriterande
Som arbetsgivare erbjuder vi dig
En dynamisk och varierad vardag i en unik retailmiljö
En ledande befattning där du får vara med och forma rollen och leda affären
Möjlighet att kombinera kreativitet med affär
Goda arbetsvillkor i en inspirerande arbetsmiljö
Förmånliga personalförmåner i ett växande företag med flygplatsbutiker i hela Norden och Europa
Anställningsform: Heltid, tillsvidareanställning (provanställning tillämpas) Lön: Månadslön Arbetstider: Enligt överenskommelse, främst dagtid på vardagar. Butikerna är öppna alla dagar mellan kl. 05.00-21.00. Tillträde: Enligt överenskommelse Krav: Anställningen kräver godkänd säkerhetsprövning inklusive bakgrundskontroll enligt Swedavias kriterier
I denna rekryteringsprocess samarbetar ÆRA Fashion med Retail Knowledge. Ansvarig rekryterare är Tina Pascotto. Vid frågor: tina@retailknowledge.se
Urval, tester och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan. Varmt välkommen med din ansökan!
Om oss som företag
Airport Retail Group driver några av Europas mest attraktiva flygplatsbutiker. Med starka koncept, engagerade medarbetare och tydligt kundfokus skapar vi upplevelser som fungerar - även när tempot är högt och kunden är på väg.
Hos ÆRA Fashion hittar du det senaste inom mode - från trendplagg till klassiska och tidlösa produkter. Företaget har en stor del av sin verksamhet på flygplatser och är uppdelat i två divisioner: Duty Free och Fashion. Vår vision är att bli Nordens ledande operatör av flygplatsbutiker, varuhus och outlets.
Läs mer: ÆRA Fashion
Sista dag att ansöka är 2026-09-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Knowledge Sweden AB
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA
