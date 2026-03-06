Visual Merchandiser - Blomsterlandet Ängelholm

Next u AB / Grafiska jobb / Ängelholm
2026-03-06


Visa alla grafiska jobb i Ängelholm, Åstorp, Bjuv, Bräcke, Båstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Next u AB i Ängelholm, Åstorp, Helsingborg, Malmö, Värnamo eller i hela Sverige

Om rollen

Som Visual Merchandiser är du en nyckelperson i butikens ledning tillsammans med butikschef och ställföreträdande butikschef. Du ansvarar för att säkerställa att butikens visuella uttryck är inspirerande, säljdrivande och i linje med våra centrala koncept.

Du arbetar operativt i butiken med fokus på försäljningsutveckling, kundnöjdhet och kampanjgenomförande. Arbetet sker enligt principen Dag-Vecka-Månad, där du kombinerar daglig närvaro med uppföljning och planering av säsongsskiften och kampanjer.

Ditt ansvar

Du kommer bland annat att:

Säkerställa att koncept, guidelines och kampanjer genomförs korrekt i butik

Planera och genomföra varuplacering som maximerar försäljning

Följa upp försäljningsdata och optimera exponering utifrån resultat

Introducera och stötta medarbetare i visuella standarder

Säkerställa att butiken håller en hög och inspirerande visuell nivå

Du är både kreativ och affärsmässig - du ser vad som är vackert, men också vad som säljer.

Vem är du?

Vi tror att du idag arbetar som Visual Merchandiser eller i en liknande roll inom detaljhandel.

Du:

Har utbildning inom Visual Merchandising/butikskommunikation

Har erfarenhet av visuellt arbete och butiksdrift

Är van att arbeta med KPI:er och försäljningsuppföljning

Är strukturerad, lösningsorienterad och tar egna initiativ

Är en engagerad lagspelare som inspirerar andra

Du drivs av resultat och kundupplevelse - och har ett genuint intresse för växter och säsongens möjligheter.

Anställningsinformation

Anställningsform: 50%, tillsvidare (provanställning tillämpas)

Placering: Ängelholm

Tillträde: Enligt överenskommelse

Vill du leda i ett företag där både människor och affärer får växa?

Ansök nu och bli en del av vårt team!

Är du redo att ta nästa steg i din karriär och leda ett företag som blomstrar - bokstavligt talat?

Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Blomsterlandet samarbetar i denna process med Higher.

Ansvarig rekryterare Jakob Hemvik

Jakob.hemvik@higher.nu

0707-949950

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Next U AB (org.nr 556898-4180)
171 54  SOLNA (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Blomsterlandet

Jobbnummer
9780978

Prenumerera på jobb från Next u AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Next u AB: