Visstidsanställd tandsköterska till Eskilstuna
Praktikertjänst Aktiebolag / Tandsköterskejobb / Eskilstuna Visa alla tandsköterskejobb i Eskilstuna
2026-07-27
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Information om arbetsplatsen
Fristadstandläkarna är en mottagning bestående av två tandläkare, en tandhygienist, två tandsköterskor och en receptionist.
Vi arbetar med förutom konventionell tandvård även med mer specialiserad tandvård som tex implantatbehandlingar, kirurgi, viss ortodonti och tandbehandling under lustgassedering. Vi använder också mycket digital scanning istället för avtryck.
Mottagningen ligger centralt på Fristadstorget med närhet till kommunikationer som buss och tåg. Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av klinisk assistans och sterilarbete. Kvalifikationer
Du är en utbildad tandsköterska. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi behöver ha dig som är nogrann, har en bra samarbetsförmåga och sätter patientens behov och önskemål i centrum.
Övrig information
Tjänsten är en visstidsanställning i 1 år för en utav våra tandsköterskor som i september går på föräldraledighet. Intervjuer sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst Aktiebolag
(org.nr 556077-2419), https://www.praktikertjanst.se/
Fristadstorget 8A (visa karta
)
632 18 ESKILSTUNA Arbetsplats
Tandvård, Södermanlands län, Fristadstandläkarna Kontakt
Verksamhetschef
George Koc george.koc@ptj.se 016-510797 Jobbnummer
10013390