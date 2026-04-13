Viskaforskliniken söker Allmänspecialist
Viskaforskliniken söker dig specialistläkare inom allmänmedicin som brinner för framtidens primärvård!
Information om arbetsplatsen
Viskaforskliniken öppnade 2016 och är en väletablerad och familjär vårdcentral där vi har stort patientfokus. Här är ca 5300 patienter listade och vi har ca 15 anställda medarbetare som jobbar med hög kvalité och kontinuitet. Vårdcentralens utbud består av distriktssköterskemottagning, läkarmottagning och BVC.
Vårdcentralen är belägen i fräscha lokaler 15 minuter från Borås. Bra kommunikationer och gratis parkering. I samma hus finns det även Apotek, Tandvård och Fotvård. Viskaforskliniken drivs i Praktikertjänst 's regi vilket bl a gör att beslutsvägarna är korta och som anställd har man fina förmåner.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som allmänspecialist på vårdcentral.
Du kommer att ha planerad mottagning med bokade patienter men också akutpatienter. Hemsjukvård och särskilda boenden ingår också i uppdraget. Att handleda AT- och ST läkare kan också förekomma.
Hos oss har vi stort samarbete mellan de olika yrkesgrupperna vilket vi värdesätter och förväntar oss att du blir en del av det arbetet.Kvalifikationer
Du är specialist inom allmänmedicin med behörighet att verka inom svensk sjukvård.
Flytande kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift är ett krav.Dina personliga egenskaper
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som flexibilitet samt förmåga till samarbete.
Du är en person som ser det som en självklarhet att ha ett stort engagemang i såväl dina patienter och som mottagningens utveckling. Vi tror att du är nyfiken på nya lösningar och möjligheter. Som person är du kommunikativ, lugn, balanserad och förtroendeingivande i möte med patienter och kollegor.Övrig information
Tjänsten är på heltid men vi är öppna för en diskussion kring tjänstgöringsgraden.
Urvalsprocessen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista dag för ansökan.
Vi vill att din ansökan består av ett CV samt ett personligt brev. Under rekryteringsprocessen kommer de kandidater vi väljer att gå vidare med att genomgå en personlig intervju inför en eventuell rekryteringsprocess.
Om du har frågor om tjänsten så ring gärna vår rekryterare Cecilia Källebo på telefon 010-128 00 00 alt mejla till cecilia.kallebo@ptj.se
Välkommen med din ansökan!
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
https://www.praktikertjanst.se/
Hagkällevägen 2 (visa karta
)
515 34 VISKAFORS Arbetsplats
Viskafors Kontakt
Cecilia Källebo 010-1283968
9850087