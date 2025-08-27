Vinterväghållare
Silo Sno & Sand AB / Renhållningsjobb / Göteborg
2025-08-27
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
, Stenungsund
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi är ett gott gäng vinterväghållare som behöver förstärkning till Göteborg. Du måste kunna infinna dig med en timmes varsel vid snö/halka. Vid stora snöfall kan det bli väldigt långa arbetspass. Du bör ha god samarbetsförmåga, vara pålitlig, noggrann och hjälpsam, kunna ta i när det behövs, vara kreativ och ansvarstagande. Du måste kunna göra dig förstådd på svenska. Ett stort plus om du tidigare arbetat med vinterväghållning.
Vi söker både maskinförare och handskottare. Du har jour mellan 25 okt - 15 mars, under denna period måste du vara tillgänglig för arbete. Dina arbetstider varierar, beroende på vädret. Ring eller skicka in din ansökan direkt, vi rekryterar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Ring 0735 328881
E-post: krister.antoniusson@silosnosand.se Arbetsgivare Silo Sno & Sand AB
(org.nr 556771-4364)
421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Silo Snö & Sand AB Jobbnummer
9478684