Viltstängselmontör
Jh Lindbergs Stängselmontage AB / Grovarbetarjobb / Nässjö Visa alla grovarbetarjobb i Nässjö
2026-02-12
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jh Lindbergs Stängselmontage AB i Nässjö
, Jönköping
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta som viltstängselmontör. Arbetet är utmed vägar där vi monterar viltstängsel. Arbetsuppgifterna är att hänga nät, borra stolpar i berg, köra fyrhjuling.
Du ska vara noggrann då alla våra arbeten besiktigas, du ska vara praktiskt lagd då vi använder stora och små maskiner, allt från borrmaskin till grävmaskin, du ska vara ansvarstagande eftersom att vi arbetar med återkommande kunder som vi har goda samarbeten med. Du ska ha god fysik då arbetet är mycket fysiskt krävande, vi arbetar utomhus i alla väder. Vi är ett starkt samansvetsat företag, därför är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och är jordnära som person. Vårt arbetsområde är södra Sverige vilket medför övernattningar på annan ort.
Det är meriterande om du har BE- körkort.
Rekryteringsarbetet sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14
E-post: info@lindbergsstangsel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jh Lindbergs Stängselmontage AB
(org.nr 556740-6227)
Idrottsvägen 4 (visa karta
)
571 68 MALMBÄCK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lindbergs Stängselmontage AB, Jh Jobbnummer
9739759