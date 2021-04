Vill du vara med och skapa en lysande framtid inom Scanias fordo - Scania CV AB - Elektronikjobb i Södertälje

Prenumerera på nya jobb hos Scania CV AB

Scania CV AB / Elektronikjobb / Södertälje2021-04-09Enheten Visibility Components behöver växa nu när vi med stormsteg kliver in i den autonoma transportmiljön! Vi som utvecklar ljud och ljus behöver bli fler kreativa elektronikingenjörer.Vill du vara den tekniska spindeln i nätet, som ena stunden kravställer nästa generations ljud och ljus i ett tvärfunktionellt team och i nästa stund utvärderar prototyper på en provbana någonstans i världen? Då vill vi lära känna dig lite bättre.Scania är ett prestigemärke inom transportsegmentet. Våra kunder är mer än nöjda. Det visar både våra undersökningar och de positiva betygen i press och branschtidningar. Interiört och exteriört ljud och ljus är numera i fokus! Det är vi mycket stolta över. Ännu mer stolta är vi över våra medarbetare som gör detta möjligt.Om tjänsten:Som utvecklingsingenjör hos oss jobbar du både självständigt och i ett team av medarbetare som sätts samman inför varje nyutveckling eller förändring av en produkt. Du har även möjlighet att agera ledare för utvecklingsaktiviteter inom de områden där dina produkter blir påverkade. Självklart arbetar vi i en agil miljö där ditt bidrag är avgörande för vår fortsatta framgång.Du kommer att arbeta med utveckling av produkter från ax till limpa. Ingenjörsarbetet omfattar flera gränssnitt, kräver mycket samarbete och ger dig inflytande inom områdena optik, elektronik, mekanik, hållfasthet, material- och tillverkningsteknik samt EMC (Electromagnetic Compatibility).Några av de viktigaste uppgifterna för den här rollen är:Söka nya kontakter och skapa värdefulla nätverk.Interagera med både leverantörer och kunder kring kravställningen.Skapa och montera en prototyp själv när så behövs.Utföra tester i labbet för att säkra kvaliteten.Samt kontinuerligt identifiera förbättringar i både arbetsmetoder och produkter.Det här kan vi erbjuda:Kreativt, omväxlande och utvecklande samarbete i tvärfunktionella team i en dynamisk internationell miljö med brett kontaktnät.Specialistkunskap och god produktkännedom om ljud och ljus i tunga fordon.Engagemang som skapar både vår närtid och framtid.Ett spännande arbete i teknikens framkant samt internationell lobbying.En plats i en klurig och uppfinningsrik arbetsgrupp med mycket bra sammanhållning.Om dig:Det här är lite av en drömroll för dig. Att få vara ytterst ansvarig för en leverans får ditt hjärta att ticka lite extra - du kan och vill göra skillnad tillsammans med ditt team.Struktur är ditt mantra. Du är van vid, och uppskattar, både att lösa tekniska problem men även att planera, följa upp och korrigera där det så behövs. Det är en fördel om du har erfarenhet av fordonsindustrin eller har en stor nyfikenhet på hur autonoma fordon kommer att förändra morgondagens transporter.Vi ser att det är avgörande att du har formell utbildning inom elektronik. Dessutom talar du flytande svenska och har goda kunskaper i engelska, samt innehar svenskt körkort.SCANIA erbjuderSom anställd på Scania erbjuder vi, förutom karriär- och utvecklingsmöjligheter andra förmåner som till exempel personalbil, resultatbonus, tjänstepension, flexibel arbetstid, lunch till reducerat pris och mycket mer.Ytterligare informationKontakta gärna Boo Shin, gruppchef på EPCV om du har kompletterande frågor. Nås via telefon 08-553 716 89.Skicka in din ansökan innehållande CV, personligt brev och examensintyg så snart som möjligt, senast 25 april 2021.Vi ser fram emot din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-25Scania CV AB5683140