Vill du leda framtidens inköp?
Saab Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskoga Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskoga
2026-06-07
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab Aktiebolag i Karlskoga
, Karlstad
, Arboga
, Haninge
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
Som sektionschef för inköp ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp verksamheten inom din sektion, med fokus på att säkerställa en effektiv och affärsmässig materialförsörjning till våra projekt och program. Du har ett övergripande ansvar för strategi, leverans och resultat inom området och säkerställer att inköpsarbetet bidrar till verksamhetens mål.
Du leder ett team med projektledare inom inköp, där du skapar tydliga prioriteringar, driver engagemang och utvecklar medarbetarnas kompetens. Genom ett nära och närvarande ledarskap säkerställer du att teamet arbetar mot uppsatta mål och levererar med hög kvalitet.
I rollen ingår bland att:
Leda och utveckla sektionens verksamhet, arbetssätt och kompetens
Sätta riktning för inköpsstrategier kopplat till affärsområdets behov
Säkerställa att projekt och leveranser genomförs enligt plan, budget och kvalitet
Vara en aktiv part i verksamhetens ledningsforum och bidra till dess strategiska utveckling
Driva förbättringsinitiativ inom effektivisering, leverantörsutveckling och kostnadsoptimering
Säkerställa efterlevnad av företagets inköpsstrategier, policys och processer
Du har ett brett kontaktnät, både internt med andra funktioner och externt med leverantörer och partners. Rollen kan innebära resor såväl nationellt som internationellt. Publiceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som är en trygg och inspirerande ledare med förmåga att skapa resultat genom andra. Du har ett starkt affärsfokus och drivs av att utveckla både verksamhet och människor, där du aktivt bygger en kultur präglad av engagemang, ansvarstagande och samarbete. Du är strategisk i ditt arbetssätt och har förmåga att se helheten, samtidigt som du kan omsätta mål och strategier till tydlig handling i vardagen.
Som person är du kommunikativ, lyhörd och tydlig, vilket gör att du skapar förtroende och riktning i organisationen. Du har ett strukturerat arbetssätt, är van att hantera komplexa frågeställningar och trivs i en verksamhet med högt tempo och många kontaktytor. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din ledarstil, där din förmåga att motivera, utveckla och skapa delaktighet i ditt team är avgörande för framgång i rollen.
Du har en akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande samt flera års erfarenhet av strategiskt inköp och projektledning. Du har också tidigare erfarenhet av ledarskap med personalansvar, liksom god kunskap inom inköpsstrategier, förhandling och leverantörsstyrning. Vidare har du erfarenhet av att driva förändrings- och förbättringsarbete och har en god förmåga att bygga starka samarbeten både internt och externt.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Boforsvägen 1, Karlskoga (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Arbetsplats
Saab Kontakt
Contact
Saab AB marie.johansson4@saabgroup.com Jobbnummer
9951139