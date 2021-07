Vill du jobba som systemtekniker och bidra till ett rättssäkert - Rättsmedicinalverket - Supportteknikerjobb i Stockholm

Rättsmedicinalverket / Supportteknikerjobb / Stockholm2021-07-07"Att jobba som Systemtekniker på Rättsmedicinalverket är utvecklande. Samtidigt som jag har intressanta arbetsuppgifter inom it, är jag med och utvecklar ett rättssäkert samhälle. På Rättsmedicinalverket får jag göra både och!"Johan Oskarsson, Systemtekniker på RättsmedicinalverketVill du vara med och utveckla RMV och samtidigt bidra till ett rättssäkert Sverige?Rättsmedicinalverket är en länk i rättskedjan och har ett viktigt och spännande uppdrag. På Rättsmedicinalverket jobbar en mängd olika personalkategorier för att lösa brott på uppdrag av polis, domstolar och andra myndigheter inom rättsväsendet.Är du nyfiken på att veta mer om oss? Här kan du ta del av mer information:Ditt uppdragIt-enheten ingår i myndighetens huvudkontor och ansvarar för drift, förvaltning och utveckling av it. Myndigheten har sin egen it-infrastruktur och it utgör en mycket viktig funktion för myndighetens verksamhet och medarbetare på RMV. För närvarande genomför RMV en satsning för att modernisera sin it-miljö och bygga upp en större it-organisation.Vi söker nu en Systemtekniker med inriktning mot it-infrastruktur, nätverks- och kommunikationslösningar. Du kommer att ingå i en it-driftgrupp med ett tiotal tekniker som hanterar IT-arbetsplats, teknisk plattform och it-infrastruktur med syfte att skapa en optimerad modern it-miljö anpassad efter verksamhetens behov.Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer främst att vara drift, förvaltning och utveckling av vår centrala it-infrastruktur. Design, underhåll, installation och konfiguration samt felsökning av vår it-infrastruktur, nätverksmiljöer och relaterade stödsystem. Du kommer även att arbeta med myndighetens kommunikationslösningar för e-post, digitala möten samt integrationsplattform. Du kommer också att arbeta med daglig drift, underhåll och incidenthantering, administration och övervakning av hela nätverksmiljön samt delta i olika projekt. Då vi finns på sex orter i landet, kan det förekomma resor i tjänsten.2021-07-07Du har:Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande förvärvad erfarenhetMinst 4-5 års arbetslivserfarenhet som it-tekniker med inriktning it-infrastrukturGod förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skriftB-körkortDu har god och aktuell dokumenterad erfarenhet av:Design, installation, underhåll och felsökning av nätverksmiljöer LAN/ WAN/ WiFi, samt fysisk nätverksinfrastruktur, hantering av större implementeringar i en komplex IT-miljöHantering av DNS/DHCP/IPAM/IPsec, it-säkerhet i nätverksmiljöer, ex 802.1xKonfiguration av brandväggsmiljöer switchar, routing teknologier, lastbalansering och övervakning, VPNWindows Server operativsystem och dess ingående komponenter såsom IIS, RadiusActive Directory, Exchange, Skype för företag och relaterad it-infrastrukturMeriterDet är meriterande om du har kunskap om:Teknisk projektledningProdukter och lösningar från Juniper, Palo Alto, Aruba, OP5, Cisco ESA, VmwareAutomatisering av nätverksmiljöer ex AnsibleIntegrationsplattformar ex iipaxITIL, Pm3 eller motsvarande styrmodellerIt-drift i organisationer med höga säkerhetskrav, ex sjukvård, bank, försvarsindustri eller motsvarandeDina egenskaperI denna rekrytering fäster vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Arbetsuppgifterna ställer både krav på förmågan att samverka och samarbeta framgångsrikt med andra, du relaterar till din omgivning på ett lyhört och smidigt sätt med din positiva attityd och inställning. Att arbeta effektivt, leverera enligt tidsplan mot överenskomna mål samt säkerställa kvalitet i ditt arbetsresultat är en självklarhet. Du är genuint intresserad av teknik och har viljan att utvecklas. Du ser rutiner och dokumentation som en självklar del av arbetet och arbetar strukturerat med ärendehantering och rapportering. It-enheten är relativt liten och du kommer förutom dina egna ansvarsområden även bli involverad i andra arbeten inom enheten.AnställningenAnställningen är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders inledande provanställning. RMV tillämpar individuell lönesättning. Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.Är du nyfiken på att veta mer? Här kan du möta några av våra medarbetare:Ta gärna del av våra förmåner:Placeringen är på myndighetens kontor i centrala Stockholm. Du kommer rapportera till it-driftchefen. It-driften sköts centraliserat. RMV finns på 6 orter över hela landet, därav kan det förekomma resor i tjänsten.KontaktuppgifterFör mer information är du välkommen att kontakta it-driftchef Paresh Dodia, tfn 010-483 48 90. Fackliga företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson tel 010-483 41 00, för ST/OFR Nina Ringquist tfn 010-483 41 00 och för Seko är Christer Johansson tel 010-483 41 00. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Sista ansökningsdagVälkommen med din ansökan och CV senast 2021-08-07, märkt med dnr x21-90410. Intervjuer kan komma att ske löpande, välkommen med din ansökan så snart som möjligt.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratEnligt avtalSista dag att ansöka är 2021-08-07Rättsmedicinalverket5852791