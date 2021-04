Vill du jobba som skadereglerare i Malmö i sommar? - Studentconsulting Sweden AB (Publ) - Butikssäljarjobb i Malmö

Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Butikssäljarjobb / Malmö2021-04-14Har du tidigare erfarenhet av service, administration och trivs med att arbeta i en fartfylld miljö? Då kan vi ha sommarjobbet för dig!Nu söker vi skadereglerare till en av våra kunder i Malmö. Vår kund är ett av Sveriges största försäkringsbolag med cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige.Vår kund erbjuder ett flertal försäkringar för privatpersoner och företagare, exempelvis bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. I denna roll kommer du arbeta med reglering för skador på egendom.Arbetsuppgifterna innebär att reglera skador över telefon via inkommande samtal från företagets kunder. Du tar ställning till skadans ersättningsbarhet enligt gällande lag/praxis och försäkringsvillkor. Eftersom kundkontakten sker genom inkommande samtal via telefon är det av största vikt att du trivs med telefonen som arbetsredskap. Du kommer vara en del av ett team som aktivt verkar för ett gemensamt arbetssätt med stort kundfokus. Du arbetar nära gruppchefen som bl.a. löpande ger dig feedback och man jobbar även med feedback kollegor emellan för att utveckla kundmötet, varandra och verksamheten. Din framgång i rollen bygger till väldigt stor del på eget engagemang, initiativ- och beslutsförmåga.Vi söker skadereglerare som kan arbeta heltid med start 7 juni fram till mitten av augusti med möjlighet till förlängning. Arbetstiderna varierar mellan 08:00-16:30 eller 08:30-17:00, måndag till fredag. Du kommer att vara anställd av StudentConsulting och uthyrd till vår kund.2021-04-14Tidigare har arbetat med service i högt tempo, samt gärna över telefon. Det är även meriterande om du har erfarenhet av skadereglering.Är positiv, engagerad och trivs med att arbeta självständigt såväl som i team mot högt uppställda mål.Sätter stort värde på goda kundmöten och har god förmåga att inge förtroende.Har förmågan att fatta snabba och välgrundade beslut.Har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska. Vi ser din kommunikativa förmåga som en självklarhet för rollen.Låter detta som tjänsten för dig? Vi håller löpande intervjuer så ansök redan idag!Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se Varaktighet, arbetstidVisstidsanställning 3-6 månFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-01Studentconsulting Sweden AB (Publ)5690630