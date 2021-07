Vill du jobba extra som budbilschaufför? - Onepartnergroup Väst AB - Fordonsförarjobb i Göteborg

Onepartnergroup Väst AB / Fordonsförarjobb / Göteborg2021-07-07Gillar du att jobba under tidspress? Söker du ett extrajobb vid sidan av din andra huvudsakliga sysselsättning? Då kanske du är vår nästa budbilsstjärna till vårt team!2021-07-07Som distributionsförare kommer du att ansvara för att leverera matkassar till olika angivna destinationer. Du utgår från lokalerna i Högsbo och kör en större skåpbil både i centrala Göteborg och i närliggande områden. Du kör efter bestämda rutter under angiven tid. För att vara aktuell ska du kunna arbeta minst 2-3 dagar i veckan.Körkort B (Manuell) minst 1,5 årHantera svenska språket flytande såväl i tal som i skrift.Annan sysselsättning på minst 50% (timanställning räknas inte), skicka med fördel in studie- eller arbetsintyg tillsammans med ansökan!Minst 1 år kvar av studier.Vi gör ett utdrag ur belastningsregistret.MeriterandeKörvana från större fordon är meriterande.Lokalkännedom, att med hjälp av GPS kunna hitta i Göteborg och grannkommuner.Start: Omgående eller enligt överenskommelseOrt: GöteborgArbetstider: Varierade tider mellan 06.00-22.00 måndag-söndagOmfattning: BehovsanställningVi tror att du som söker är med fördel tävlingsinriktad och gillar att jobba mot tidspress. Vi söker dig som brinner för att ge service och alltid kommer bemöta kunderna med ett stort leende! Vi ser gärna att du besitter egenskaper som initiativtagande, stresstålig och noggrann i arbetsuppgifterna som du tar dig an. Stämmer detta in på dig? Då ser vi framemot din ansökan.Vi rekryterar löpande, så sök tjänsten redan idag!Ansökningar tas endast emot via annonsen. Vi tar inte emot ansökningar via e-post eller telefon.Sista dag att ansöka är 2021-07-21OnePartnerGroup Väst AB5851720