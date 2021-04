Vill du göra skillnad för personer med psykisk ohälsa? - Borlänge kommun, Sociala sektorn/personlig assistans - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Sociala sektorn/personlig assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borlänge2021-04-07De Personliga Ombudens uppdrag är att ge stöd/ råd och information till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning över 18 år med stora komplexa behov. Vi ska fungera som lots, finnas till för det goda mötet. Avgränsningen gäller personer som har stora svårigheter i vardagen med omfattande behov av vård, stöd och service.PO Teamets styrande dokument är: Förordningen SFS 2013:522 och meddelandebladet nr5/2020. I verksamheten finns också ett antal rutindokument att förhålla sig till för att säkerställa arbetsuppgifter, arbetsmiljö och säkerhet.Du kommer att ingå i en grupp med sex personliga ombud. Upptagningsområdet omfattar de åtta kommunerna i samarbetet gällande PO Teamet Sö Dalarna: Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Ludvika, Smedjebacken och Säter.Självklart lockar vår värdegrund dig!Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-04-07Som Personligt Ombud ska du stödja den enskilde i sin vardag, uppmuntra och motivera för att personen ska ha kontroll över sin livssituation. Du ska vara en länk mellan olika kontakter, brobyggare, praktiskt hjälpa den enskilde i frågor som kan beröra ekonomi, kontakt med vårdgivare samt olika myndigheter. Målet med verksamheten är att genom vägledande insatser bidra till ökad livskvalitet och självständighet utifrån klientens egna upplevda behov. Du ska verka för att klienten får vård, stöd och service utifrån egna önskemål behov och lagliga rättigheter samt bevaka att den enskilde bemöts på ett respektfullt sätt. Känna till vad samhället har att erbjuda för insatser för personer med psykisk ohälsa. Uppsökande verksamhet och hembesök i klientens hem ingår i arbetsuppgifterna, ombudet möter klienten där personen vill mötas. Arbetet sker i en trefas, förtroendefas arbetsfas avslutningsfas. Personligt Ombud ska uppmärksamma att samordning av insatser kring den enskilde äger rum.Målet i rollen som Personligt Ombud är att uppdragsgivaren får en upplevd förbättrad vardag utifrån uppdraget.Uppdragen redovisas i webbaserade kvalitetsrapporteringssystem och avvikelsesystem.Personligt ombud arbetar även med att upptäcka systembrister i samhället och rapportera dessa till Socialstyrelsen via Länsstyrelsen.Arbetet kan inte kombineras med annat arbete som rör målgruppen.Vi söker dig som är högskoleexaminerad socionom, beteendevetare, pedagog eller inom psykiatri alternativt har annan eftergymnasial utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med människor i utsatta situationer och med psykiska funktionsnedsättningar, vilket arbetsgivaren bedömer som lämplig för tjänsten. Du har mycket goda skriftliga och muntliga kunskaper i det svenska språket eftersom du som ombud bistår klienter med bland annat ansökningar, telefonsamtal och möten med till exempel statliga myndigheter. Du informerar och marknadsför också verksamheten i samtliga åtta samarbetskommuner. Utifrån arbetet med övriga samarbetskommuner förekommer resor i tjänsten därav är B-körkort ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av liknande arbete i offentlig eller statlig myndighet eller kunskaper gällande lagstiftningen inom SoL, HSL och LSS. Det är önskvärt om du har tidigare erfarenhet av lösningsfokuserat arbetssätt, MI eller med lågaffektivt bemötande men är inget krav för tjänsten.Gällande dina personliga egenskaper söker vi dig som kan upprätthålla ett professionellt förhållningssätt där du agerar pålitligt och etiskt genom att följa lagar och regler. I tjänsten som Personligt Ombud ska du verka för att klienter får sina stödbehov tillgodosedda genom att vara en lots på vägen, därför är det viktigt att du kan förstå och möta deras behov. Du kommer att ha kontakt med många människor i ditt arbete därav behöver du känna dig trygg i ditt sätt att kommunicera och du trivs med att uppmuntra och hjälpa andra att utvecklas samt finnas till för teamet. Ibland går inte saker som vi tänkt, därför är det viktigt att du har förmågan att hantera motgångar och besitter ett lugnt förhållningssätt. Vid motgångar är du duktig på att analysera och använda relevant information för att lösa problemet.Vi eftersträvar en jämn könsfördelning för att ge klienten större valmöjlighet att välja manligt eller kvinnligt ombud.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: 2021-09-01 .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-21Borlänge kommun, Sociala sektorn/personlig assistans5676908