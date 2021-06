Vill du bli en del av vårt team av vardagshjältar? Se hit! - Doro AB - Apotekarjobb i Malmö

Doro AB / Apotekarjobb / Malmö2021-07-01Vi har förmodligen alla en senior i vårt liv som vi bryr oss om. Är det viktigt för dig att äldre får den hjälp de behöver? Vill du vara med och se till att de får den hjälpen? Bli då en del av vårt team av vardagshjältar.Vem är vi?Vi tycker att livet är till för att levas. Vi ger människor möjlighet att få ut det mesta av vardagen i alla åldrar. Vi möjliggör frihet och sinnesro när det har som störst betydelse i livet. Vi bryr oss om de äldre, deras anhöriga och samhället.Doro använder smart teknologi för att hjälpa seniorer och funktionshindrade att leva ett kvalitativt och tryggt liv. Med intelligenta produkter och tjänster skapar Doro en värld där alla kan leva med den värdighet de förtjänar.Vårt team av larmoperatörer är engagerade och stolta över sin betydande roll i våra brukares liv. Vi behandlar alla larm med respekt och omtanke. Vi har en nära och öppen dialog med våra brukare, vårdgivare och kommuner. Vi strävar efter att hjälpa våra brukares dygnet runt, årets alla dagar och har alltid individens behov i centrum. Vi vet att vi gör skillnad.Vad jobbet innebärSvara på samtal i enlighet med våra policys, snabbt utvärdera behoven hos brukarna som larmar och ge råd eller kontakta vidare hjälp, beroende på omständigheterna.Hantera alla samtal som tas emot via systemet enligt gällande rutiner.Dagtid, kvällstid samt tjänstgöring varannan helgVem är du?Du har ett genuint engagemang för andra människor. Som person är du omtänksam, pålitlig och du trivs med rutiner. Vi söker dig som drivs av att göra skillnad för andra människor och som är serviceinriktad. Samtidigt som du är stresstålig och är van vid att stundtals arbeta i ett högt tempo bibehåller du alltid ditt goda bemötande. Du trivs med struktur i ditt arbete och kan vara fokuserad på samma arbetsuppgift under en längre tid.Du är:Utbildad undersköterska.Bekväm med att kommunicera över telefon.Van vid att använda en dator i ditt arbete.Lugn i akuta situationer.Anställningsform:Tillsvidareanställning. Doro tillämpar provanställning 6 månader.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till rekryteringsansvarige för tjänsten Jennie Skoghagen. Observera att inga ansökningar tas emot via mejl.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificerat2021-07-01Fast lönSista dag att ansöka är 2021-08-05Doro AB5840038