Vill du arbeta i spännande projekt och inom automation? - Jakkal AB - Maskiningenjörsjobb i Örebro

Jakkal AB / Maskiningenjörsjobb / Örebro2021-06-30Jakkal har en spännande framtid framför sig, då projekt och uppdrag rullar in.Vi behöver nu förstärka vårt team i Köping med en duktig automationsingenjör som kommer vara en viktig del i våra projekt och ute hos våra kunder.Våra kunder är både stora och små företag, där flera är världsledande inom sitt område.2021-06-30Du erbjuds en varierad och utvecklande roll med mycket frihet under ansvar.Du kommer att arbeta med automationsutrustningar inom industriell verksamhet, bl.a. arbeta med lösningar för styrning och övervakning inom t ex tillverkningsindustrin. Du kommer även att arbeta i spännande och utvecklande projekt, där du är delaktig i projektets alla faser från idé till driftsättning ute hos kund. Projekten sker internt på vårt kontor i Köping samt ute hos våra kunder, t ex idrifttagning av ny utrustning/maskiner, byte av styrsystem, elkonstruktion, PLC-programmering eller robotprogrammering. Vi hjälper också våra kunder att bygga nya automationslinor och tar fram specialutrustning till industrin.Arbetsuppgifterna kan variera beroende på intresse och uppdrag och det här är din chans att få möjlighet att utvecklas inom både elkonstruktion och automation.Vi erbjuder dig en utmanande roll med stor möjlighet till egenutveckling.Du kommer att ställas inför spännande och varierande utmaningar och utvecklas tillsammans med andra engagerade specialister i din roll som automationsingenjör.Du har en teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande med automations- eller teknikinriktning.Du har ett par års erfarenhet eller mer från automation av industriella anläggningar.Du har erfarenhet inom några av dessa områden, elkonstruktion i cad miljö, programmering av PLC, HMI och robotar.Du är van att jobba projektorienterat och leverera mot tydliga deadlinesDå du har mycket kontakt med både kunder och kollegor behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska i tal och skriftFör tjänsten krävs att du har B-körkort och att du är flexibel då resor är en naturlig del i din roll.För att trivas i rollen som automationsingenjör så behöver du gilla att arbeta i en miljö med snabba beslut, leveranser och omställningar. Vid projektdeadlines kan arbetstempot vara högt och därför krävs det att du är stresstålig och har förmåga att prioritera din arbetsordning.Som person är du handlingskraftig, engagerad och van att ta egna initiativ. Du drivs av att hitta lösningar och göra det yttersta för att våra kunder ska bli nöjda.Då arbetet innebär mycket kundkontakt är det viktigt att du har en social förmåga och är kommunikativ. Flexibilitet är något som vi värderar högt, då uppdragen ibland kan innebära långa dagar.Stor vikt läggs vid din personlighet och profil.Då urvalsprocessen och intervjuer sker löpande är du varmt välkommen med din ansökan så snart som möjligt via ansok@jakkal.se Om JakkalJakkal är ett konsultbolag bestående av ett tekniskt kunnigt team med lång erfarenhet av produkt- och produktionsutveckling.Jakkal erbjuder kompetenta medarbetare inom automation, mekanik, el, logistik, programmering, produktionsteknik och projektledning genom kompetens in-house, specialistkonsulting samt resurskonsulting ute hos kund. Vi kan även hjälpa till med rekryteringar samt hyrrekryteringar enligt kundens behov.Vi utnyttjar vår samlade kompetens för att lösa våra kunders behov. Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att bli mer konkurrenskraftiga genom att utveckla effektiva, lönsamma och smarta lösningar. Vi kan leverera nyckelfärdiga utrustningar, där vi ansvarar för förstudier, konstruktion, tillverkning, programmering, installation, driftsättning samt slutdokumentation inklusive CE-märkning. Vi hjälper gärna till hela vägen till mål, men vi anlitas även för del-faser i projekt samt som systemleverantör.Som konsult på Jakkal får du möjlighet att arbeta och utvecklas inom produktion, produkt- och teknikutveckling. Arbetsuppgifterna kan variera beroende på uppdrag. Du får möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper samt arbeta med kunder och dess leverantörer i olika led och skapa ett kontaktnät inför framtiden.Vårt motto på Jakkal är att trivsel och välmående på arbetet genererar till kreativitet och utveckling samt nöjda kunder. Vi har roligt på jobbet och anordnar regelbundet sociala aktiviteter där vi kan koppla av och lära känna varandra även utanför arbetet.Välkommen till Jakkal - tillsammans utvecklar vi industrin!Sista dag att ansöka är 2021-07-30Jakkal AB5839012