Vikarierande upphandlare
2026-02-23
Värmdö är skärgårdens mötesplats med en unik kombination av naturens stilla skönhet och en mer stadslik livsstil. Vårt uppdrag är inte ett utan många: skola, fastigheter, socialtjänst, hamnar, vård, bibliotek, omsorg och många fler. Vi verkar för att alla Värmdöbor kan leva ett rikt och fritt liv. Vi vill vara de som möjliggör drömmen om en livskraftig trygg miljö för hem, familj och företag.
Ska vi lyckas med det fullt ut måste vi ha olika kompetenser och arbeta tillsammans för en gemensam och tillitsfull arbetskultur, byggd på modiga, ansvarstagande medarbetare som förstår invånarnas behov och önskemål.Publiceringsdatum2026-02-23Om tjänsten
Vill du ha möjlighet att göra skillnad för många människor? Vill du ingå i ett team av engagerade och kunniga kollegor? Då ska du söka till Värmdö kommuns upphandlingsverksamhet där vi nu söker en vikarierande upphandlare inom kategorin professionella tjänster då vår ordinarie upphandlare ska vara föräldraledig.
Upphandlingsenheten som arbetsplats
Upphandlingsenheten har en viktig roll i kommunens arbete med att använda offentlig upphandling som ett styrmedel till att driva samhällsutvecklingen i en hållbar riktning. Uppdraget är att se till att kommunens inköp är effektiva, resurssmarta och hållbara över tid.
Här finns specialister inom upphandling, avtalsförvaltning samt e-handel. Teamet består i dag av ca 15 medarbetare inklusive enhetschef som sitter i trevliga lokaler i Gustavsberg och som kännetecknas av en prestigelös kultur där man månar om samverkan och erfarenhetsutbyte. Tillsammans har man ett fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling.
Arbetsuppgifter som upphandlare består i huvudsak av:
- att ansvara för planering och genomförande av upphandlingar med skiftande komplexitet och omfattning på ett affärsmässigt sätt så att verksamhetens och kommuninvånarnas behov tillgodoses
- att självständigt och i grupp upprätta och sammanställa upphandlingsdokument, avtal samt ansvara för anbudsutvärdering
- att ansvara för att förvalta och proaktivt följa upp upphandlade avtal
- att vara rådgivande rollen kring upphandlings- och inköpsfrågor i kommunen
- att ha kontinuerlig kontakt och dialog med såväl uppdragsgivare som leverantörer och, inte minst, med kommunens verksamheter.
- du förväntas även delta aktivt i enhetens utvecklingsarbete av arbetsmetoder och gemensamma processer samt mallar och rutiner inom upphandling.
För tjänsten krävs att du har:
- högskoleutbildning eller YH-utbildning med inriktning mot upphandling/inköp, juridik, ekonomi, teknik eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig
- god kunskap om Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) tillskansad genom både teoretisk utbildning och praktiskt genomförande
- kommunikativ, analytisk och god samarbetsförmåga - att kunna arbeta med anpassade budskap till målgrupper och individer både i skriftlig och muntlig form mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Till tjänsten som upphandlare ser vi att du har en fallenhet att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, speciellt då du har flera pågående projekt samtidigt.
Meriterande:
- Erfarenhet från tjänsterelaterade upphandlingar
- Kunskap och erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Vem är du?
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga förmågor och färdigheter. För att lyckas i rollen som upphandlare hos oss har du en god förmåga att arbeta strukturerat, tar ansvar, vågar fatta beslut och driva projekt framåt. Du är trygg i din egen förmåga och vågar lita på andra. Du tycker om upphandlingshantverket och vill umgås och bidra tillsammans med oss andra upphandlingsnördar.
Vidare ser vi att du är snabbtänkt, pragmatisk och en lagspelare. Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt, speciellt då du har flera pågående projekt samtidigt. Att bidra till gott samarbete både internt och externt är av stor vikt.
Vad erbjuder vi dig
Du kommer att ingå i ett team av engagerade och kunniga kollegor, där alla har ett stort driv och fokus på verksamhetens uppdrag och utveckling. Teamet kännetecknas av en prestigelös kultur och som dessutom månar om samverkan och erfarenhetsbyte.
Värmdö kommun erbjuder kontinuerlig kompetensutveckling och värnar om din arbetsmiljö genom att aktivt arbeta för en hälsofrämjande arbetsplats. Det gör vi genom att erbjuda goda möjligheter till friskvård genom att erbjuda friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag, semesterväxling till extra lediga dagar. Vi eftersträvar att våra medarbetare har en bra balans mellan arbete och privatliv.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund, livserfarenhet och könsidentitet till tjänsten.
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning och vill utvecklas som person samt vara delaktig i utvecklingen av Värmdö kommuns inköp- och upphandlingsverksamhet?
Värmdö kommun erbjuder friskvårdsbidrag, SL-kort mot nettolöneavdrag och semesterväxling till extra lediga dagar. Vi arbetar även aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser med en god arbetsmiljö och tillämpar rökfri arbetstid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss, se kontaktperson nedan.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna hittar du på https://www.varmdo.se/fackligaorganisationer
eller via Servicecenter, 08-570 470 00. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/70". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Värmdö kommun
(org.nr 212000-0035) Arbetsplats
Kommunledningskontoret, Ekonomiavdelningen, Upphandlingsenhet Kontakt
Peter Forsberg 08-57047427 Jobbnummer
9757539